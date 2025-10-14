Φοινικούντα: Πρόσωπο «έκπληξη» ο ηθικός αυτουργός του διπλού φονικού

Στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός του ιδιοκτήτη κάμπινγκ

Ελλαδα
Παρά την παραδοχή του 22χρονου συνεργού στο διπλό φονικό της Φοινικούντας, οι Αρχές αναζητούν και τον ηθικό αυτουργό. Στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών είχαν ήδη καταφέρει να συλλέξουν πληροφορίες για τους δύο νεαρούς και θεωρούσαν πως υπάρχει τρίτο πρόσωπο που έπαιξε ρόλο στην υπόθεση. Πριν προλάβουν, όμως, να ολοκληρώσουν τις προσαγωγές, παραδόθηκε ο πρώτος 22χρονος, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη και ο δεύτερος, ο οποίος, σύμφωνα με τον πρώτο, ήταν εκείνος που πυροβόλησε.

Φοινικούντα: Συνελήφθη ο δράστης του διπλού φονικού

Ο δεύτερος συλληφθείς που φέρεται να είναι και ο εκτελεστής του 68χρονου ιδιοκτήτη του camping και του επιστάτη δεν έχει πει κουβέντα στους αστυνομικούς όπου βρίσκεται και αρνείται κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση, όπως μετέδωσε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο αστυνομικός συντάκτης, Παναγιώτης Μπούσιος.

Στη ΓΑΔΑ έχει φτάσει και ο ανιψιός του θύματος, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας στο διπλό φονικό, προκειμένου να αναγνωρίσει τους δύο 22χρονους. 

Οι έρευνες του Ανθρωποκτονιών συνεχίζονται, καθώς ψάχνουν για τον ηθικό αυτουργό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι αστυνομικοί έχουν υπόψη συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο γνώριζε τις συνήθειες και το πρόγραμμα του ιδιοκτήτη, την οικονομική του κατάσταση και θεωρούν ότι είχε κίνητρο. 

Οι αρχές συλλέγουν στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος, καταθέσεις μαρτύρων και ψηφιακά ίχνη, ενώ αναμένεται να ταυτοποιηθεί πλήρως ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου και να προσαχθούν κι άλλα πρόσωπα αν προκύψουν επιβαρυντικά στοιχεία. Δεν πιστεύουν ότι λειτούργησαν μόνοι τους. Θεωρούν ότι κάποιος άλλος το έχει οργανώσει. 

Τέλος, «κλειδί» στην υπόθεση είναι και η εκτέλεση του επιστάτη, τον οποίον κυνήγησαν και τον εκτέλεσαν. Η ενέργεια αυτή λαμβάνεται υπόψη, καθώς ο επιστάτης ήταν πολύ κοντά με τον 68χρονο και τον είχε συμπεριλάβει και στη διαθήκη του. 

Διπλό έγκλημα στη Φοινικούντα

Φοινικούντα: «Πήγαινα στο κάμπινγκ και έκανα παρέα με κυρίες» - Tι κατέθεσε ο συνεργός

Ο 22χρονος παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην υπόθεση, δηλώνοντας ότι ήταν συνεπιβάτης της μοτοσικλέτας που αναζητούσαν οι αρχές. Ο νεαρός, εμφανώς συγκινημένος και με τρέμουλα στα χέρια, περιέγραψε πως είχε προηγούμενα δεχθεί σεξουαλική κακοποίηση από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ότι αυτός ήταν ο λόγος που μαζί με έναν συνομήλικό του προχώρησαν σε απόπειρα εκβιασμού.

Στην κατάθεσή του ο 22χρονος ανέφερε: «Πήγαινα στο συγκεκριμένο κάμπινγκ γιατί έκανα παρέα με κυρίες μεγάλης ηλικίας και μου έδιναν χρήματα. Πριν από λίγα καλοκαίρια με κακοποίησε σεξουαλικά ο 68χρονος. Ήθελα χρήματα και αποφάσισα να τον εκβιάσω». Ομολόγησε επίσης ότι σε προγενέστερο περιστατικό πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη με αεροβόλο για να τον εκβιάσει» υποστηρίζοντας όμως ότι δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει.

Φοινικούντα: O 22χρονος συνεργός του διπλού φονικού

Κατόπιν των στοιχείων που έδωσε ο πρώτος νεαρός, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 22χρονο που φέρεται να πυροβόλησε τους δύο άνδρες. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι σε προγραμματισμένη επιχείρηση έξω από το σπίτι του υπόπτου στην Καλλιθέα, όπου άνδρες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών είχαν αναλάβει παρακολούθηση και ενέδρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος εισήλθε στο κάμπινγκ φορώντας ξανθιά περούκα — στοιχείο που περιέγραψε και αυτόπτης μάρτυρας.

Φοινικούντα: «Θέλαμε να τον εκφοβίσουμε, όχι να τον σκοτώσουμε»

Από την πρώτη ιατροδικαστική εικόνα και τις καταθέσεις προκύπτει πως οι δράστες έριξαν συνολικά πέντε σφαίρες, ενώ στον ιδιοκτήτη αποδόθηκε και μία «χαριστική» βολή στο κεφάλι. Ο συλληφθείς Ι.Μ., 22 ετών όπως αναφέρθηκε από πηγές της αστυνομίας, αρνείται ότι υπήρχε σχέδιο δολοφονίας και δηλώνει πως στόχος τους ήταν ο εκβιασμός για χρηματική απαίτηση.

Ο συνήγορος του πρώτου 22χρονου, Χαράλαμπος Λυκούδης, επεσήμανε: «Δεν υπήρχε σχέδιο δολοφονίας, στόχος τους ήταν να αποσπάσουν χρήματα». Σε δηλώσεις του τόνισε επίσης ότι μεταξύ εντολέα και θύματος υπήρχε προηγούμενη προσωπική σχέση και όχι συγγενική ή κληρονομικό κίνητρο.

Φοινικούντα: Πρόσωπο «έκπληξη» ο ηθικός αυτουργός του διπλού φονικού

Τι κατέθεσε ο 22χρονος συνεργός / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Follow us:

