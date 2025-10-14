Φοινικούντα: Συνελήφθη ο δράστης του διπλού φονικού

Συνελήφθη πριν από λίγο ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, του ιδιοκτήτη του camping και του επιστάτη.

Νωρίτερα, ο 22χρονος που παραδόθηκε στις αρχές ως συνεργός τον είχε κατονομάσει τον φυσικό αυτουργό. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για νεαρό άνδρα επίσης 22 ετών, που φέρεται να είναι ο οδηγός του σκούτερ που φαίνεται στα βίντεο.

Φοινικούντα: «Πήγαμε να τον εκβιάσουμε» – Οι ισχυρισμοί του 22χρονου

Ο 22χρονος παρουσιάστηκε νωρίς το πρωί αυτοβούλως στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Αθήνα.

Ομολόγησε ότι επέβαινε στο δίκυκλο μαζί με τον φυσικό αυτουργό του εγκλήματος, το ίδιο μηχανάκι που έχει καταγραφεί σε βίντεο και έχει ήδη χαρτογραφηθεί από την αστυνομία κατά τη διαφυγή των δραστών από τον τόπο του εγκλήματος. Επίσης, κατονόμασε τον φερόμενο δράστη.

Κατά την κατάθεσή του, ο νεαρός ισχυρίστηκε ότι το 2022 είχε δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Όπως είπε, το γεγονός αυτό τον οδήγησε να ζητήσει από τον φίλο του να πάνε μαζί για να τον εκβιάσουν και να του αποσπάσουν χρήματα.

Οι αστυνομικοί αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη τους ισχυρισμούς του, καθώς η έρευνα δείχνει ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο φυσικός αυτουργός είχαν ταυτοποιηθεί ήδη από την Κυριακή, με τα ονόματα και τις διευθύνσεις τους γνωστές στις αρχές. Οι αξιωματικοί συνέχιζαν να διερευνούν το ενδεχόμενο ύπαρξης ηθικού αυτουργού στην υπόθεση.

Οι αρχές εστιάζουν πλέον στην πιθανότητα τρίτου προσώπου που ενδέχεται να υποκίνησε τη δολοφονία, καθώς από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι ο 22χρονος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με άτομο από το περιβάλλον του 68χρονου πριν το έγκλημα.

Επιπλέον, από τη μοναδική μαρτυρία που υπάρχει για τη στιγμή της δολοφονίας δεν προκύπτει ότι ο δράστης ζήτησε χρήματα από τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ πριν τον πυροβολήσει, γεγονός που ενισχύει την υποψία ότι το κίνητρο ίσως ήταν διαφορετικό από αυτό που επικαλείται ο 22χρονος.

Το χρονικό του διπλού εγκλήματος στη Φοινικούνται

Ο ένοπλος, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, εισέβαλε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ, όπου βρισκόταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης. Έξω από το χώρο ήταν ο 60χρονος επιστάτης, ενώ παρών στη σκηνή ήταν και ο ανιψιός του θύματος.

Ο δράστης πυροβόλησε πρώτα τον ιδιοκτήτη, σκοτώνοντάς τον ακαριαία και στη συνέχεια στράφηκε εναντίον του επιστάτη, ο οποίος έπεσε νεκρός προσπαθώντας να διαφύγει.

Ο ανιψιός, ο μοναδικός μάρτυρας, κατέθεσε ότι ο δράστης πυροβόλησε και προς το μέρος του, χωρίς όμως να τον πετύχει, επιτρέποντάς του να ξεφύγει.