Φοινικούντα: Συνελήφθη ο δράστης του διπλού φονικού

Τον είχε υποδείξει ο συνεργός του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.10.25 , 19:06 Νεσχάν Μουλαζίμ: Πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο το πρώην μοντέλο
14.10.25 , 18:38 Νίκη Κεραμέως: Τι απάντησε για την ίδρυση Νομική Σχολής στην Πάτρα
14.10.25 , 18:13 Κωνσταντινούπολη: Τελεσίγραφο να κλείσει η Μεγάλη του Γένους Σχολή!
14.10.25 , 18:10 Rod Stewart: Ο Sir της μουσικής έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα!
14.10.25 , 18:00 Δύσκολες ώρες για τη Βικτώρια Καρύδα: Πέθανε η μητέρα της
14.10.25 , 17:38 OMODA & JAECOO: Η επόμενη φάση ανάπτυξης στην Ελλάδα
14.10.25 , 17:37 Διάσκεψη για τη Γάζα: Όταν η πατριαρχία επισκιάζει τη δημοσιογραφία
14.10.25 , 17:10 Ρόδος: 3χρονο κοριτσάκι βρέθηκε στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου
14.10.25 , 17:05 Θανάσης Πάτρας: Ο τίτλος κι η ώρα μετάδοσης της νέας του εκπομπής
14.10.25 , 16:54 Φάρμα: Βαριές κουβέντες απόψε - «Τον έχει πιάσει εμμονή!»
14.10.25 , 16:47 H Nova και το Viasat World δίνουν δώρο ένα ταξίδι για 2 στο Λονδίνο!
14.10.25 , 16:44 Πείραμα Νο.4: Είδαμε την παράσταση στο Μικρό Γκλόρια
14.10.25 , 16:18 Φοινικούντα: Συνελήφθη ο δράστης του διπλού φονικού
14.10.25 , 16:17 Εριέττα Κούρκουλου: «Η τοξικότητα στα social media πάντα θα υπάρχει»
14.10.25 , 15:48 Απίστευτος καβγάς στη Φάρμα: «Πλύνε τα πιάτα, νούμερο» - Ξεσπά η Βαλεντίνα!
Φοινικούντα: Συνελήφθη ο δράστης του διπλού φονικού
Φοινικούντα: «Είχα κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον 68χρονο»
Δύσκολες ώρες για τη Βικτώρια Καρύδα: Πέθανε η μητέρα της
Νίκη Κεραμέως: Τι απάντησε για την ίδρυση Νομική Σχολής στην Πάτρα
Γνωστός πλαστικός χειρουργός επιτέθηκε άγρια σε γυναίκα στη Συγγρού
Καινούργιου: Η βόλτα στο κέντρο και η στιγμή που πιάνει την κοιλίτσα της
Κλέλια Ανδριολάτου: Ο σύντροφός της στα γενέθλιά της στους Παξούς
Ρόδος: 3χρονο κοριτσάκι βρέθηκε στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου
Ήταν κούκλα από μικρή - Αναγνωρίζετε τη γνωστή ηθοποιό;
Βραζιλία: 36χρονη σκότωνε για απόλαυση - Δηλητηρίασε 4 ανθρώπους σε 5 μήνες
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Συνελήφθη ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα / Bίντεο Σκάι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συνελήφθη πριν από λίγο ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, του ιδιοκτήτη του camping και του επιστάτη.

Φοινικούντα: «Είχα κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον 68χρονο»

Νωρίτερα, ο 22χρονος που παραδόθηκε στις αρχές ως συνεργός τον είχε κατονομάσει τον φυσικό αυτουργό. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για νεαρό άνδρα επίσης 22 ετών, που φέρεται να είναι ο οδηγός του σκούτερ που φαίνεται στα βίντεο.

Φοινικούντα: Συνελήφθη ο δράστης του διπλού φονικού

Φοινικούντα: «Πήγαμε να τον εκβιάσουμε» – Οι ισχυρισμοί του 22χρονου

Ο 22χρονος παρουσιάστηκε νωρίς το πρωί αυτοβούλως στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Αθήνα.

Ομολόγησε ότι επέβαινε στο δίκυκλο μαζί με τον φυσικό αυτουργό του εγκλήματος, το ίδιο μηχανάκι που έχει καταγραφεί σε βίντεο και έχει ήδη χαρτογραφηθεί από την αστυνομία κατά τη διαφυγή των δραστών από τον τόπο του εγκλήματος. Επίσης, κατονόμασε τον φερόμενο δράστη. 

Κατά την κατάθεσή του, ο νεαρός ισχυρίστηκε ότι το 2022 είχε δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Όπως είπε, το γεγονός αυτό τον οδήγησε να ζητήσει από τον φίλο του να πάνε μαζί για να τον εκβιάσουν και να του αποσπάσουν χρήματα.

Οι αστυνομικοί αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη τους ισχυρισμούς του, καθώς η έρευνα δείχνει ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο φυσικός αυτουργός είχαν ταυτοποιηθεί ήδη από την Κυριακή, με τα ονόματα και τις διευθύνσεις τους γνωστές στις αρχές. Οι αξιωματικοί συνέχιζαν να διερευνούν το ενδεχόμενο ύπαρξης ηθικού αυτουργού στην υπόθεση.

Οι αρχές εστιάζουν πλέον στην πιθανότητα τρίτου προσώπου που ενδέχεται να υποκίνησε τη δολοφονία, καθώς από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι ο 22χρονος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με άτομο από το περιβάλλον του 68χρονου πριν το έγκλημα.

Επιπλέον, από τη μοναδική μαρτυρία που υπάρχει για τη στιγμή της δολοφονίας δεν προκύπτει ότι ο δράστης ζήτησε χρήματα από τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ πριν τον πυροβολήσει, γεγονός που ενισχύει την υποψία ότι το κίνητρο ίσως ήταν διαφορετικό από αυτό που επικαλείται ο 22χρονος.

Το χρονικό του διπλού εγκλήματος στη Φοινικούνται

Ο ένοπλος, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, εισέβαλε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ, όπου βρισκόταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης. Έξω από το χώρο ήταν ο 60χρονος επιστάτης, ενώ παρών στη σκηνή ήταν και ο ανιψιός του θύματος.

Ο δράστης πυροβόλησε πρώτα τον ιδιοκτήτη, σκοτώνοντάς τον ακαριαία και στη συνέχεια στράφηκε εναντίον του επιστάτη, ο οποίος έπεσε νεκρός προσπαθώντας να διαφύγει.

Ο ανιψιός, ο μοναδικός μάρτυρας, κατέθεσε ότι ο δράστης πυροβόλησε και προς το μέρος του, χωρίς όμως να τον πετύχει, επιτρέποντάς του να ξεφύγει.

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top