Πέθανε ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς - «Λύγισε» η σύντροφός του

«Έφυγε» από τη ζωή ο ηθοποιός, Άλκης Γιαννακάς σε ηλικία 80 ετών τα ξημερώματα της Κυριακής 12 Οκτωβρίου.

Ο ζεν πρεμιέ του παλιού ελληνικού κινηματογράφου κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ξεχώρισε τόσο για την εμφάνισή του όσο και για τους ρόλους που υποδύθηκε — κυρίως σε ταινίες της δεκαετίας του '60 και ’70.

Μερικές από τις γνωστές του ταινίες είναι:

Ένας Ντελικανής (1963)

Το Ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη (1965)

Υπήρξε ο «ωραίος κακός» του ελληνικού σινεμά, και ξεχώριζε για την ικανότητά του να υποδύεται διάφορους χαρακτήρες με φυσικότητα.

Τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και επέλεξε μια πιο ήρεμη ζωή χωρίς συχνές εμφανίσεις.

Η Κατερίνα, η σύντροφός του τα τελευταία 25 χρόνια, μίλησε στο Πρωινό του ΑΝΤ1: «Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, ήμασταν μαζί 25 χρόνια. Πέρασα υπέροχα μαζί του, θα μου λείψει πάρα πολύ. Η προσωπικότητά του ήταν έντονη. Είναι μεγάλη απώλεια για εμένα, γιατί ήταν ο σύντροφος της ζωής μου. Κάναμε σχέδια και όνειρα από εδώ και πέρα, γιατί δούλευα μέχρι τον Ιούνιο και τώρα βγήκε η σύνταξη και σχεδιάζαμε να ζήσουμε κάπως αλλιώς, αλλά δυστυχώς η ζωή τα φέρνει αλλιώς.

Δεν είχε καταλάβει την αξία του, ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος και μέχρι τώρα, με αστείρευτο χιούμορ, μεγάλη ενέργεια και δίψα για ζωή».