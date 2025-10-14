Πέθανε ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς - «Λύγισε» η σύντροφός του

«Έφυγε» σε ηλικία 80 ετών το «Το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.10.25 , 12:22 Πώς να φτιάξετε το πιο λαχταριστό ριζότο με κοτόπουλο
14.10.25 , 12:09 Κλέλια Ανδριολάτου: Ο σύντροφός της στα γενέθλιά της στους Παξούς
14.10.25 , 11:42 Αφροδίτη στον Ζυγό: Τρεις εβδομάδες γεμάτες αρμονία και σχέσεις
14.10.25 , 11:24 Σταμούλης: «Δεν μπορώ να δω τα σύννεφα χωρίς να θυμηθώ το παιδί μου»
14.10.25 , 11:21 Απίστευτος καβγάς στη Φάρμα: «Σαν δε ντρέπεσαι κακομαθημένε παλιάνθρωπε»
14.10.25 , 11:17 Καινούργιου: Η βόλτα στο κέντρο και η στιγμή που πιάνει την κοιλίτσα της
14.10.25 , 11:17 Άλκης Γιαννακάς: Ο ζεν πρεμιέ που αποφάσισε να ζήσει πίσω από τα φώτα
14.10.25 , 11:05 Φοινικούντα: Συνελήφθη ως συνεργός ο συνεπιβάτης της μηχανής
14.10.25 , 11:03 Δημήτρης Τσίκλης: Η ηλικία, οι σχέσεις και το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι
14.10.25 , 10:55 Παπαβασιλείου: «Υπάρχουν στιγμές που στεναχωριέμαι που δεν έχω κάνει παιδί»
14.10.25 , 10:50 Τροχαίο στην Παλαιόχωρα Χανίων: Νεκρός 48χρονος μοτοσικλετιστής
14.10.25 , 10:46 Αινιγματικός ο Μάρκος Σεφερλής: Με ποιο κανάλι θα συνεργαστεί;
14.10.25 , 10:45 Λάζαρος Ρότας: Ανησυχία στην ΑΕΚ για το ματς με τον ΠΑΟΚ
14.10.25 , 10:37 Ελληνίδα ηθοποιός έγινε κοκκινομάλλα κι είναι αγνώριστη!
14.10.25 , 10:37 Ισραήλ: Ελεύθερος ο όμηρος που τον είχαν βάλει να σκάψει τον τάφο του
Καινούργιου: Η βόλτα στο κέντρο και η στιγμή που πιάνει την κοιλίτσα της
Συνελήφθη συνεργός για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα
Πέθανε ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς - «Λύγισε» η σύντροφός του
Η δήμοσια συγγνώμη της Φίνου: «Έκανα τραγικό λάθος για τη Χρυσούλα Διαβάτη»
Κλέλια Ανδριολάτου: Ο σύντροφός της στα γενέθλιά της στους Παξούς
Ήταν κούκλα από μικρή - Αναγνωρίζετε τη γνωστή ηθοποιό;
10 πράγματα που μπορείς να κάνεις για να γίνεις πιο ευτυχισμένος σήμερα
Ελληνίδα ηθοποιός έγινε κοκκινομάλλα κι είναι αγνώριστη!
Άλκης Γιαννακάς: Ο ζεν πρεμιέ που αποφάσισε να ζήσει πίσω από τα φώτα
Δημήτρης Παπανικολάου: Η ηλικία, οι σπουδές στο εξωτερικό και η μαγειρική
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Έφυγε» από τη ζωή ο ηθοποιός, Άλκης Γιαννακάς σε ηλικία 80 ετών τα ξημερώματα της Κυριακής 12 Οκτωβρίου.

Ο ζεν πρεμιέ του παλιού ελληνικού κινηματογράφου κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ξεχώρισε τόσο για την εμφάνισή του όσο και για τους ρόλους που υποδύθηκε — κυρίως σε ταινίες της δεκαετίας του '60 και ’70. 

Άλκης Γιαννακάς

Μερικές από τις γνωστές του ταινίες είναι:

Ένας Ντελικανής (1963) 

Το Ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη (1965) 

Υπήρξε ο «ωραίος κακός» του ελληνικού σινεμά, και ξεχώριζε για την ικανότητά του να υποδύεται διάφορους χαρακτήρες με φυσικότητα. 

Το Ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη (1965) 

Τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και επέλεξε μια πιο ήρεμη ζωή χωρίς συχνές εμφανίσεις. 

Η Κατερίνα, η σύντροφός του τα τελευταία 25 χρόνια, μίλησε στο Πρωινό του ΑΝΤ1: «Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, ήμασταν μαζί 25 χρόνια. Πέρασα υπέροχα μαζί του, θα μου λείψει πάρα πολύ. Η προσωπικότητά του ήταν έντονη. Είναι μεγάλη απώλεια για εμένα, γιατί ήταν ο σύντροφος της ζωής μου. Κάναμε σχέδια και όνειρα από εδώ και πέρα, γιατί δούλευα μέχρι τον Ιούνιο και τώρα βγήκε η σύνταξη και σχεδιάζαμε να ζήσουμε κάπως αλλιώς, αλλά δυστυχώς η ζωή τα φέρνει αλλιώς.

Δεν είχε καταλάβει την αξία του, ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος και μέχρι τώρα, με αστείρευτο χιούμορ, μεγάλη ενέργεια και δίψα για ζωή».

Το Ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΚΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top