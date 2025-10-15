Χάος στις πολυκατοικίες: Ποιοι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν με απώλεια περιουσίας

Λήγει η  προθεσμία για τακτοποίηση ακινήτων στις 31/3/2026

15.10.25 , 19:40 Χάος στις πολυκατοικίες: Ποιοι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν με απώλεια περιουσίας
Οικονομια
Πηγή: dnews.gr
πολυκατοικίες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Mε απώλεια περιουσίας, μπλοκάρισμα στις μεταβιβάσεις και μεγάλο πονοκέφαλο κινδυνεύουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν αφήσει ανοιχτά μέτωπα με το Κτηματολόγιο, με τις μικρές αυθαιρεσίες και με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου.

Για παράδειγμα, ένα διαμέρισμα σε πολυκατοικία με καθιστικό που επεκτάθηκε κατά 30 εκατοστά εις βάρος του μπαλκονιού δεν μπορεί να μεταβιβαστεί αν δεν τακτοποιηθεί.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων έχει ήδη ξεκινήσει, με την προθεσμία για τις κατηγορίες 1 έως 4 να εκπνέει στις 31 Μαρτίου 2026. Αν δεν υπάρξει νέα παράταση, η κτηματαγορά κινδυνεύει να εισέλθει σε περίοδο ασφυξίας.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr  
 

