Φάρμα: Όλοι οι «γαλάζιοι» εναντίον του Δημήτρη στο συμβούλιο - Τι συνέβη;

Η ένταση ανάμεσα στον Δημήτρη και τη Βαλεντίνα μετά το πρωινό συμβάν, συνεχίστηκε και στο συμβούλιο της Φάρμας.

Φάρμα: Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος είχε πολλές απορίες για όσα έλεγαν οι «Γαλάζιοι»

Στην ερώτηση του Λεωνίδα Κουτσόπουλο για τους ανθρώπους που την κάνουν να νιώθει μειονεκτικά, η Βαλεντίνα απάντησε: «Ο Δημήτρης έχει πάρα πολύ κακό στόμα. Ακόμα και τώρα, όταν καθόμασταν και περιμέναμε για να έρθουμε εδώ στον Αχυρώνα, έλεγε με πάρα πολύ χιδαίο τρόπο άσχημα πράγματα για εμένα, σεξουαλικού περιεχομένου κι εγώ σαν άτομο δε δέχομαι κάποιος να μιλάει με τέτοια άσχημα πράγματα για εμένα».

Φάρμα: Η Βαλεντίνα... ξεμπρόστιασε τον Δημήτρη στο συμβούλιο

«Πότε το είπα εγώ αυτό για σένα; Είπα κάτι σεξουαλικό για εσένα; Δεν το είπα ποτέ εγώ αυτό το πράγμα», απάντησε μπροστά στους συμπαίκτες του.

Φάρμα: Ο Δημήτρης δεν παραδέχτηκε τίποτα από όσα του καταλόγισε η Βαλεντίνα

«Δεν είναι η πρώτη φορά. Έχεις εκφραστεί πολλές φορές με άσχημο, χυδαίο τρόπο. Με έχεις βρίσει κι on camera κι έξω. Το να πεις με άσχημο τρόπο στον άλλο να σταματήσει να μιλάει είναι βρισιά», πρόσθεσε εκνευρισμένη η Βαλεντίνα.

Με τη Βαλεντίνα συμφώνησε κι η Ναταλία: «Εγώ ξεκάθαρα θα επέλεγα τον Δημήτρη. Σαν πρώτη επιλογή», είπε για τον συμπαίκτη της που θα πρότεινει για Μονομάχο.

Φάρμα: Κι ο Λευτέρης τα «έβαλε» με τον Ζήκο

«Εγώ μαγειρεύω, όχι εσύ μεγάλε. Ένα γάλα φέρνεις άντε», είπε ο Λευτέρης φανερά ενοχλημένος με το σχόλιο του Δημήτρη ότι θα πεινάσουν αν φύγει. «Έχεις νευράκια; Περισσεύει από τον Γιώργη ξύδι άμα θες», ήταν η ειρωνική απάντηση του Δημήτρη. «Ψεύτη άνθρωπε, δεν ντρέπεσαι!», σχολίασε ο Λευτέρης.

Στη συνέχεια ο Βάγγος, μίλησε για όλα τα σεξιστικά σχόλια που έχει κάνει ο Δημήτρης για τις συμπαίκτριές του. «Θέλω να πω ότι κι εγώ είμαι παρόν πολλές φορές σε καταστάσεις περίεργες. Όντως, με φέρνει σε δύσκολη θέση ο Δημήτρης. Μιλώντας περίεργα, όντως υπάρχουν πολλές βωμολοχίες, σεξιστικά αστεία», είπε δίνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα.

Φάρμα: Συγκίνησαν όσα αποκάλυψε ο Βάγγος για την οικογένειά του

Στη συνέχεια, ο παίκτης μίλησε στο συμβούλιο και για την τραγωδία που έζησε η οικογένειά του: «Αναφέρθηκε σε μια ειδική ομάδα ατόμων που χρήζουν βοήθειας. Το αφήνω εκεί... αναφερόμενος στη Βαλεντίνα. Εγώ προσωπικά στον κύκλο μου και στον οικογενειακό μου κύκλο έχω άτομο σε τέτοια περίπτωση. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος για εμένα και τα αφήνω εκεί. Και δεν είναι ότι με θίγει εμένα προσωπικά γιατί δε με απασχολεί άποψη ανθρώπων που δεν τους έχω μέσα στη ζωή μου, δεν έχω ιδιαίτερο λόγο να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Απλά θεωρώ ότι κάποια πράγματα δε χρειάζεται να τα ακουμπάμε».

«Μιλούσα για τον πατέρα μου που κατέστη ανάπηρος κινητικά μετά από ένα ατύχημα. Για εμένα είναι ο ήρωάς μου, ο πατέρας μου... στοπ. Λοιπόν, ναι. Ναι, ο πατέρας μου είναι ο πιο δυνατός άνθρωπος στον κόσμο για μένα. γιατί εκτός από τον τραυματισμό του πατέρα μου, είχα ένα αποτέλεσμα και την απώλεια της μητέρας μου και της αδερφής μου. Λοιπόν, χάθηκαν σε εκείνο το τροχαίο, ήδη εγκλωβισμένος μέσα στο αυτοκίνητο, περιμένοντας κι ακούγοντας σειρήνες γύρω-γύρω και βλέποντας την κατάσταση, τι συμβαίνει, είπα αυτό ακριβώς: "Πέθανε η μαμά και... η αδερφή μου και τώρα είμαι εγώ κι ο πατέρας μου". Αυτό ήταν που σκέφτηκα και μάλλον αυτό με βοήθησε να συνεχίσω. Και φτάνουμε στο σήμερα, μετά από πολλά εμπόδια, να μην μπορώ να δεχτώ κάποια πράγματα, να τα θεωρώ κόκκινες γραμμές όπως λέω και να μην... ακούω δικαιολογίες. Θεωρώ ότι κανένας δεν έχει δικαίωμα να προσβάλλει κανέναν με αυτόν τον τρόπο και να το θεωρεί ότι αυτό είναι μια κανονικότητα και ότι δεν πειράζει», πρόσθεσε συγκινημένος ο Βάγγος στο cue του.

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας