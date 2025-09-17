Φάρμα Βάγγος: Οι πολεμικές τέχνες, η ξυλουργική και τα δύσκολα χρόνια

Αυτό είναι το βιογραφικό του αρχηγού της γαλάζιας ομάδας!

Ο Βάγγος Μανουηλίδης διακρίθηκε στη δοκιμασία των ζευγαριών κι ανέλαβε από νωρίς να σηκώσει το βάρος της ηγεσίας των «γαλάζιων». 

Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε τη δοκιμασία ασυλίας;

Ο ίδιος έχει δύσκολο έργο μπροστά του, καθώς καλείται να διαχειριστει διαφορετικούς χαρακτήρες μέσα στην ομάδα, ενώ είναι εκείνος που αποφασίζει στο τέλος της ημέρας ποιος/α θα βγει μονομάχος.

Λευτέρης Δασκαλάκης: Ο μάγειρας από την Κρήτη που μπήκε στη Φάρμα

Αυτά είναι μέχρι στιγμής τα καθήκοντά του στη Φάρμα, ας δούμε τώρα τι κάνει ο Βάγγος στην έξω ζωή του:

Βαλεντίνα Σπέντζα: Το βιογραφικό της pet sitter από τη Φάρμα!

Φάρμα Βάγγος: Οι πολεμικές τέχνες, η ξυλουργική και τα δύσκολα χρόνια

  • Ο 38χρονος Βαγγέλης Μανουηλίδης έχει καταγωγή από τον Πειραιά.
  • Ο Βάγγος, όπως προτιμά να τον φωνάζουν, είναι προπονητής πολεμικών τεχνών, αθλητής του pole sport και ξυλουργός.

Φάρμα Βάγγος: Οι πολεμικές τέχνες, η ξυλουργική και τα δύσκολα χρόνια

  • Μεγάλωσε σε δύσκολες συνθήκες, που θα λύγιζαν πολλούς, στάθηκε, όμως, όρθιος και έμαθε να προστατεύει ό,τι αγαπά.
  • Οι απαιτήσεις της Φάρμας δεν τον τρομάζουν, ξέρει από σκληρή δουλειά και ξέρει να τα καταφέρνει μόνος.
  • Δηλώνει δυναμικός, μαχητικός και επίμονος στους στόχους του και στη  Φάρμα ο μόνος στόχος του είναι η νίκη. Έρχεται, όμως, αποφασισμένος να μείνει αληθινός, να μην προδώσει τις ηθικές του αξίες και να παλέψει για μια νίκη που να έχει ουσία, αποδεικνύοντας ότι μπορείς να κερδίσεις παίζοντας καθαρά και τίμια.
  • Θέλει με το χρηματικό έπαθλο αν κι εφόσον το κερδίσει να βοηθήσει τον πατέρα του.

ΦΑΡΜΑ
 |
ΒΑΓΓΟΣ ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ
