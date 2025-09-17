Φάρμα Βάγγος: Οι πολεμικές τέχνες, η ξυλουργική και τα δύσκολα χρόνια

Ο Βάγγος Μανουηλίδης διακρίθηκε στη δοκιμασία των ζευγαριών κι ανέλαβε από νωρίς να σηκώσει το βάρος της ηγεσίας των «γαλάζιων».

Ο ίδιος έχει δύσκολο έργο μπροστά του, καθώς καλείται να διαχειριστει διαφορετικούς χαρακτήρες μέσα στην ομάδα, ενώ είναι εκείνος που αποφασίζει στο τέλος της ημέρας ποιος/α θα βγει μονομάχος.

Αυτά είναι μέχρι στιγμής τα καθήκοντά του στη Φάρμα, ας δούμε τώρα τι κάνει ο Βάγγος στην έξω ζωή του:

Ο 38χρονος Βαγγέλης Μανουηλίδης έχει καταγωγή από τον Πειραιά.

Ο Βάγγος, όπως προτιμά να τον φωνάζουν, είναι προπονητής πολεμικών τεχνών, αθλητής του pole sport και ξυλουργός.

Μεγάλωσε σε δύσκολες συνθήκες, που θα λύγιζαν πολλούς, στάθηκε, όμως, όρθιος και έμαθε να προστατεύει ό,τι αγαπά.

Οι απαιτήσεις της Φάρμας δεν τον τρομάζουν, ξέρει από σκληρή δουλειά και ξέρει να τα καταφέρνει μόνος.

Δηλώνει δυναμικός, μαχητικός και επίμονος στους στόχους του και στη Φάρμα ο μόνος στόχος του είναι η νίκη. Έρχεται, όμως, αποφασισμένος να μείνει αληθινός, να μην προδώσει τις ηθικές του αξίες και να παλέψει για μια νίκη που να έχει ουσία, αποδεικνύοντας ότι μπορείς να κερδίσεις παίζοντας καθαρά και τίμια.

Θέλει με το χρηματικό έπαθλο αν κι εφόσον το κερδίσει να βοηθήσει τον πατέρα του.

