Φάρμα Βάγγος: Οι πολεμικές τέχνες, η ξυλουργική και τα δύσκολα χρόνια

Ο Βάγγος Μανουηλίδης διακρίθηκε στη δοκιμασία των ζευγαριών κι ανέλαβε από νωρίς να σηκώσει το βάρος της ηγεσίας των «γαλάζιων».
Ο ίδιος έχει δύσκολο έργο μπροστά του, καθώς καλείται να διαχειριστει διαφορετικούς χαρακτήρες μέσα στην ομάδα, ενώ είναι εκείνος που αποφασίζει στο τέλος της ημέρας ποιος/α θα βγει μονομάχος.
Αυτά είναι μέχρι στιγμής τα καθήκοντά του στη Φάρμα, ας δούμε τώρα τι κάνει ο Βάγγος στην έξω ζωή του:
- Ο 38χρονος Βαγγέλης Μανουηλίδης έχει καταγωγή από τον Πειραιά.
- Ο Βάγγος, όπως προτιμά να τον φωνάζουν, είναι προπονητής πολεμικών τεχνών, αθλητής του pole sport και ξυλουργός.
- Μεγάλωσε σε δύσκολες συνθήκες, που θα λύγιζαν πολλούς, στάθηκε, όμως, όρθιος και έμαθε να προστατεύει ό,τι αγαπά.
- Οι απαιτήσεις της Φάρμας δεν τον τρομάζουν, ξέρει από σκληρή δουλειά και ξέρει να τα καταφέρνει μόνος.
- Δηλώνει δυναμικός, μαχητικός και επίμονος στους στόχους του και στη Φάρμα ο μόνος στόχος του είναι η νίκη. Έρχεται, όμως, αποφασισμένος να μείνει αληθινός, να μην προδώσει τις ηθικές του αξίες και να παλέψει για μια νίκη που να έχει ουσία, αποδεικνύοντας ότι μπορείς να κερδίσεις παίζοντας καθαρά και τίμια.
- Θέλει με το χρηματικό έπαθλο αν κι εφόσον το κερδίσει να βοηθήσει τον πατέρα του.
