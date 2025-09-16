Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε τη δοκιμασία ασυλίας;

Στην αποψινή δοκιμασία ασυλίας η Πράσινη ήταν η ομάδα που κατάφερε να κερδίσει. Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ανακοίνωσε πως όλοι οι παίκτες της νικήτριας ομάδας κερδίζουν ασυλία, ενώ οι παίκτες της Γαλάζιας πρέπει να αναδείξουν τον πρώτο μονομάχο της εβδομάδας.

Φάρμα 2025: Ποιον επέλεξε για μονομάχο ο αρχηγός της γαλάζιας ομάδας;

Η δύσκολη στιγμή έφτασε για τα μέλη της Γαλάζιας ομάδας. Απόψε, ο αρχηγός Βαγγέλης καλείται να συζητήσει με την ομάδα του και να ανακοινώσει ποιος παίκτης τους θα είναι ο πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση.

Ο Βαγγέλης επέλεξε τη Βαλεντίνα ως την πρώτη μονομάχο της εβδομάδας.