Ποιος είναι ο Λευτέρης Δασκαλάκης που θέλει να κερδίσει τη Φάρμα;

Το βιογραφικό του παίκτη της γαλάζιας ομάδας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.09.25 , 10:45 Ζαμπέτογλου - Αναγνωστόπουλος: Η σεζόν έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά
16.09.25 , 10:34 Skoda: Hλεκτροκίνηση με όφελος έως 6.000 ευρώ και πακέτο φόρτισης
16.09.25 , 10:33 «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο»: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί για τα ΙΧ
16.09.25 , 10:25 Φάρμα - Δημήτρης Δασκαλόπουλος: «Είμαι αυστηρός επιστάτης, ποινές υπάρχουν»
16.09.25 , 10:16 Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Ρουί Βιτόρια
16.09.25 , 10:12 Αλέξανδρος Τσουβέλας απαντά: Η εκκλησία δεν είναι μέσο για followers
16.09.25 , 09:56 Αιγάλεω: Άνδρας επιτέθηκε σεξουαλικά σε δύο ανήλικες και μια 58χρονη
16.09.25 , 09:45 Τα «έσπασε» στον Φέρρη η Εθνική: Συρτάκι, τραγούδι και πολλά γαρύφαλλα
16.09.25 , 09:28 Άννα Βίσση: «Είμαι αγνή, χωρίς ουσίες, κι ας λένε πίσω από την πλάτη μου»
16.09.25 , 09:12 Σπάνια δημόσια εμφάνιση της κόρης του Κώστα Αρζόγλου, Ορόρα Μάριον
16.09.25 , 09:11 Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo: Έτοιμο για μεγάλα πράγματα
16.09.25 , 09:03 Η Μαρία Κάλλας και το μυστήριο του θανάτου της
16.09.25 , 09:01 Ευλογιά αιγοπροβάτων: Σχέδιο 10 ημερών για να αποφευχθεί το lockdown
16.09.25 , 09:00 Ποιος είναι ο Λευτέρης Δασκαλάκης που θέλει να κερδίσει τη Φάρμα;
16.09.25 , 08:58 «Το 2025 star της τηλεόρασης είναι δικηγόροι και άνθρωποι της αστυνομίας»
Σοκ στην Ιταλία: Αυτοκτόνησε 14χρονος - Το μήνυμα στους συμμαθητές του
Μικρή Μαντλίν: «Το κορίτσι ήταν παραγγελία κυκλώματος παιδεραστίας»
Άννα Βίσση: «Κάνω διατροφή, γυμναστική και είμαι αγνή χωρίς ουσίες»
Φάρμα - Λεωνίδας Κουτσόπουλος: «Κυρίες και κύριοι, η Φάρμα μόλις ξεκίνησε!»
Τα «έσπασε» στον Φέρρη η Εθνική: Συρτάκι, τραγούδι και πολλά γαρύφαλλα
Γιάννης Καραβασάνης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Μαίρη Συνατσάκη: «Παιδιά είμαι κουρέλι από τα κλάματα» - Τι συνέβη;
Η Μαρία Κάλλας και το μυστήριο του θανάτου της
Δέσποινα Βανδή: Η φωτογραφία από το σκάφος που «έκλεψε» τις εντυπώσεις
Περισσότερα

VIDEOS

Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
MasterChef 2025
Media
MasterChef 2025: Η αριστουργηματική πρεμιέρα, οι ποδιές και τα όνειρα!
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Β' Κύκλου on demand
Media
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Δεύτερου Κύκλου on demand
IQ 160: Τι Θα Γίνει Στο Επεισόδιο 7
Media
IQ 160: H περίληψη του 7ου επεισοδίου - Δείτε το
Φάρμα
Media
Φάρμα - Βασίλης: «Μπήκα στο παιχνίδι για την εμπειρία!»
ΑΝΤ1
Media
Αλλαγές στον ΑΝΤ1: Φεύγει ο Παπαδάκης, έρχεται η Στεφανίδου;
Φάρμα
Media
Φάρμα - Παύλος: «Δε θα ζητήσω από κανέναν εξηγήσεις για
Μαύροι Πίνακες
Media
Μαύροι Πίνακες: Η Ιόλη έρχεται αντιμέτωπη με τον δολοφόνο!
IQ 160
Media
IQ 160: Η Μουρίκη ξεσκέπασε με τον τρόπο της τη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Λευτέρης Δασκαλάκης είναι ένας από τους 20 παίκτες που συμμετέχουν στον φετινό κύκλο της Φάρμας. Με απόφαση του αρχηγού Βάγγου Μανουηλίδη αγωνίζεται στους γαλαζιούς, οι οποίοι επικράτησαν στην πρώτη ομαδική δοκιμασία, κερδίζοντας το σπίτι μαζί με τις ανέσεις που αυτό προσφέρει.

Στο intro βίντεο ο 32χρονος μιλά για την απόφασή του να γυρίσει στην Ελλάδα μετά από 12 χρόνια στο εξωτερικό, ενώ λέει πως θα αποδείξει μέσα από την πορεία του γιατί πρέπει οι αντίπαλοί του να τον υπολογίζουν.

Ποιος είναι ο Λευτέρης Δασκαλάκης που θέλει να κερδίσει τη Φάρμα;

Λευτέρης Δασκαλάκη: Το βιογραφικό του παίκτη της γαλάζιας ομάδας

Ο Λευτέρης είναι 32 ετών. Έχει καταγωγή από τα Χανιά κι είναι μάγειρας στο επάγγελμα.

Δεν του αρέσει να σκέφτεται πολύ τα πράγματα, θέλει να περνάει καλά, να γελάει και να συλλέγει εμπειρίες, καθώς βαριέται εύκολα!

Ο Λευτέρης πήγε για ψάρεμα λίγο πριν μπει στη Φάρμα

Ο Λευτέρης πήγε για ψάρεμα λίγο πριν μπει στη Φάρμα

Δήλωσε συμμετοχή στη Φάρμα για να ζήσει κάτι καινούργιο, μια νέα «τρελή» εμπειρία. Άλλωστε, λατρεύει τη φύση. Και αν το γέλιο του και η χαλαρή του διάθεση γίνουν αφορμή για να τον υποτιμήσουν οι αντίπαλοί του, θα  κάνουν μεγάλο λάθος. Γιατί, όπως δηλώνει, σύντομα θα καταλάβουν ότι έχουν απέναντι τους έναν σοβαρό και απρόβλεπτο αντίπαλο, που ήρθε στη Φάρμα όχι μόνο να τη ζήσει, αλλά και να την κερδίσει! 

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
 |
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top