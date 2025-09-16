Ποιος είναι ο Λευτέρης Δασκαλάκης που θέλει να κερδίσει τη Φάρμα;

Ο Λευτέρης Δασκαλάκης είναι ένας από τους 20 παίκτες που συμμετέχουν στον φετινό κύκλο της Φάρμας. Με απόφαση του αρχηγού Βάγγου Μανουηλίδη αγωνίζεται στους γαλαζιούς, οι οποίοι επικράτησαν στην πρώτη ομαδική δοκιμασία, κερδίζοντας το σπίτι μαζί με τις ανέσεις που αυτό προσφέρει.

Στο intro βίντεο ο 32χρονος μιλά για την απόφασή του να γυρίσει στην Ελλάδα μετά από 12 χρόνια στο εξωτερικό, ενώ λέει πως θα αποδείξει μέσα από την πορεία του γιατί πρέπει οι αντίπαλοί του να τον υπολογίζουν.

Λευτέρης Δασκαλάκη: Το βιογραφικό του παίκτη της γαλάζιας ομάδας

Ο Λευτέρης είναι 32 ετών. Έχει καταγωγή από τα Χανιά κι είναι μάγειρας στο επάγγελμα.

Δεν του αρέσει να σκέφτεται πολύ τα πράγματα, θέλει να περνάει καλά, να γελάει και να συλλέγει εμπειρίες, καθώς βαριέται εύκολα!

Ο Λευτέρης πήγε για ψάρεμα λίγο πριν μπει στη Φάρμα

Δήλωσε συμμετοχή στη Φάρμα για να ζήσει κάτι καινούργιο, μια νέα «τρελή» εμπειρία. Άλλωστε, λατρεύει τη φύση. Και αν το γέλιο του και η χαλαρή του διάθεση γίνουν αφορμή για να τον υποτιμήσουν οι αντίπαλοί του, θα κάνουν μεγάλο λάθος. Γιατί, όπως δηλώνει, σύντομα θα καταλάβουν ότι έχουν απέναντι τους έναν σοβαρό και απρόβλεπτο αντίπαλο, που ήρθε στη Φάρμα όχι μόνο να τη ζήσει, αλλά και να την κερδίσει!

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας