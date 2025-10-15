Μιχαήλ vs Δημήτρης: Ποιος αποχώρησε από τη Φάρμα;

Το αποψινό επεισόδιο της Φάρμας τελείωσε με μία κρίσιμη αναμέτρηση - μονομαχία ανάμεσα στον Μιχαήλ και τον Δημήτρη. Στη νέα δοκιμασία, με την ονομασία «Ηράκλειες Στήλες», οι δύο μονομάχοι αντιμετώπισαν μια πρόκληση που απαιτούσε κυρίως πνευματική αντοχή και συγκέντρωση: πάνω σε μια ξύλινη βάση, με τα χέρια τεντωμένα και κρατώντας κορμούς με σχοινιά, έπρεπε να παραμείνουν σταθεροί ενώ ανά τακτά χρονικά διαστήματα άλλαζαν τη θέση των χεριών τους, κάτι που αύξανε το βάρος και άλλαζε την ισορροπία.

Η ένταση ήταν εμφανής από τα πρώτα λεπτά. Με το πέρασμα των πρώτων πέντε λεπτών, οι αλλαγές στις θέσεις των χεριών αύξησαν την ένταση. Ο Μιχαήλ, παρότι κατέβασε τα χέρια του σε μια στιγμή, προσπάθησε να διατηρήσει τη συγκέντρωσή του, ενώ ο Δημήτρης παρέμεινε σταθερός, αποδεικνύοντας σκληρή αντοχή και πείσμα.

Τελικά, η ανατροπή δεν έγινε και πρώτος άφησε τα σχοινιά ο Μιχαήλ και έτσι σημειώθηκε η αποχώρησή του από τη Φάρμα.

Ο Μιχαήλ αποχώρησε από τη Φάρμα

Ο Δημήτρης εξασφάλισε την παραμονή του στη Φάρμα για άλλη μια εβδομάδα, κερδίζοντας παράλληλα και 500 ευρώ από τα Xtreme Stores.

Η αποχώρηση του Μιχαήλ συνοδεύτηκε από συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές. Ο ίδιος σχολίασε ότι η εμπειρία του στο παιχνίδι τον γέμισε με αναμνήσεις και του θύμισε τα παιδικά του χρόνια, όπου έπαιζε στον κήπο της γιαγιάς του. Ανέφερε επίσης ότι η συμμετοχή του τον βοήθησε να δείξει τον χαρακτήρα του, το ήθος του και την προσωπικότητά του στους συμπαίκτες, ακόμη κι αν δεν κατάφερε να παραμείνει στη Φάρμα.

