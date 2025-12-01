Η μεγάλη μέρα έφτασε στη Φάρμα! Ο Δημήτρης θα μονομαχήσει με τον Βάγγο

Μία ακόμη έντονη δοκιμασία ολοκληρώθηκε στη Φάρμα, με την ατομική ασυλία να καταλήγει στα χέρια της Κωνσταντίνας, η οποία πλέον έχει το προνόμιο να υποδείξει τον αντίπαλο του μονομάχου Δημήτρη για τον Αχυρώνα.

Η Κωνσταντίνα έδειξε αποφασιστικότητα και δύναμη, κερδίζοντας μία από τις πιο απαιτητικές ατομικές δοκιμασίες μέχρι σήμερα. Με τη νίκη της, απέκτησε και το δικαίωμα να υποδείξει ποιος θα αντιμετωπίσει τον Δημήτρη στη μονομαχία.

Ο Δημήτρης, που από την αρχή έδειξε ότι περίμενε να φτάσει σε αυτή τη θέση, δήλωσε: «Περίμενα ότι κάποια στιγμή θα έρθω εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος. Ήρθε η ώρα να λύσουμε τις διαφορές. Ο καλύτερος να παραμείνει και ο άλλος να πάει όπου του επιφύλαξε η μοίρα.»

Ο Δημήτρης ζητά Μονομαχία με τον Βάγγο

Χωρίς δισταγμό, ο Δημήτρης ζήτησε να μονομαχήσει με τον Βάγγο, ώστε όπως λέει να μπει τέλος στη διαμάχη που για καιρό κουράζει όλους. «Αν βγω μονομάχος, θέλω να μονομαχήσω με τον Βάγγο. Έχουμε κουράσει τα παιδιά, τον κόσμο, τους εαυτούς μας. Ήρθε η ώρα να τελειώσει αυτή η διαμάχη.»

Ο Βάγγος φάνηκε να γνωρίζει ήδη την εξέλιξη: «Το ξέρω. Δεν έχω θέμα»

Η Κωνσταντίνα επιβεβαίωσε την επιλογή: «Τον Βάγγο θα βγάλω. Τόσο καιρό έχουν διαφωνίες. Είναι και οι δύο δυνατοί παίκτες.»

Ένα ματς που περιμένουν όλοι και Κάποιοι δε θέλουν να δουν

Το σπίτι διχάζεται για το αποτέλεσμα της επερχόμενης μονομαχίας. Κάποιοι εύχονται να φύγει ο Δημήτρης, ενώ άλλοι τον θεωρούν το φαβορί.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές τοποθετήσεις ήταν αυτή του Λευτέρη: «Ελπίζω ο Βαγγέλης να βρει τη δύναμη να διώξει τον Δημήτρη. Να κερδίσει επιτέλους ένας καλός άνθρωπος.»

Το σκηνικό πριν τη μεγάλη μονομαχία

Ο Γιώργος φαίνεται αποφασισμένος: «Σήμερα θα γίνω θηρίο. Όποιον πάρω… χάρος.»Το μόνο βέβαιο είναι πως η μονομαχία Δημήτρη – Βάγγου θα είναι μία από τις πιο εκρηκτικές και αναμενόμενες της σεζόν στη Φάρμα.

Η συνέχεια… στον Αχυρώνα.



