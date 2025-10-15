Αλλάζουν όλα στις διαθήκες με τη νέα πλατφόρμα από 1η Νοεμβρίου

Τέλος οι ουρές και η ταλαιπωρία – Σταματά η εμπλοκή των δικαστηρίων

15.10.25 , 21:47
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Άννα Σταματιάδου, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Από την 1η Νοεμβρίου, οι διαθήκες περνούν οριστικά στην ψηφιακή εποχή. Οι ουρές και η γραφειοκρατία που ταλαιπωρούσαν για δεκαετίες πολίτες και συμβολαιογράφους παίρνουν τέλος, καθώς πλέον η δημοσίευση και η έκδοση πιστοποιητικών θα γίνεται άμεσα μέσα από τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα DIATHIKES.GR.

Την είδηση παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star η δικαστική συντάκτρια Άννα Σταματιάδου.

Σωτηρία Μπέλλου: Διαμάχη Για Τη Διαθήκη Της

Τέλος σε ουρές και καθυστερήσεις

Μέχρι σήμερα, η διαδικασία δημοσίευσης μιας διαθήκης μπορούσε να διαρκέσει από 14 έως 18 μήνες — ιδίως σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Ακόμη και η έκδοση πιστοποιητικών απαιτούσε 30 έως 90 ημέρες.

Με τη νέα πλατφόρμα DIATHIKES.GR, όλα αλλάζουν:

•    Τα δικαστήρια παύουν να εμπλέκονται στη διαδικασία.

•    Οι υποθέσεις θα διεκπεραιώνονται αποκλειστικά από συμβολαιογράφους,

•    Η δημοσίευση θα ολοκληρώνεται μέσα σε 3 έως 7 ημέρες,

•    Τα πιστοποιητικά θα εκδίδονται σε λίγα 24ωρα.

Φλωρίδης: «Θα υπάρξει ρύθμιση για τις εκκρεμείς υποθέσεις»

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση εντός Νοεμβρίου για όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις:
«Για εκείνες που εκκρεμούν στα δικαστήρια ή κρατούνται για να χρησιμοποιήσουν το νέο σύστημα, θα ρυθμίσουμε όλες τις περιπτώσεις ώστε το σύστημα να λειτουργήσει ενιαία». 

Αλέξης Κούγιας: Είχε φροντίσει για τη διαθήκη του - Οι κληρονόμοι του

Δεν καταργούνται οι ιδιόχειρες διαθήκες

Η πλατφόρμα θα δέχεται όλες τις μορφές διαθηκών, ακόμη και τις ιδιόχειρες — εκείνες που γράφονταν στο χέρι και συχνά βρίσκονταν χρόνια αργότερα σε ντουλάπια και συρτάρια.

Οι χειρόγραφες διαθήκες και η ρύθμιση για τις εκκρεμείς υποθέσεις

Οι χειρόγραφες διαθήκες και η ρύθμιση για τις εκκρεμείς υποθέσεις  

Την αυθεντικότητα των ιδιόχειρων διαθηκών θα κρίνουν οι συμβολαιογράφοι.

Η Ελένη Κοντογεώργου, πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου, δήλωσε:

«Είναι ένα σημαντικό έργο που υλοποιείται τώρα και ευχαριστούμε το Υπουργείο για την εμπιστοσύνη στους συμβολαιογράφους.»

Μπούγας: «Η πλατφόρμα διασφαλίζει ταχύτητα, διαφάνεια και ασφάλεια»

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας, υπογράμμισε:

«Η πλατφόρμα διασφαλίζει ταχύτητα, διαφάνεια και ασφάλεια. Για κάθε πολίτη καθίσταται εύχρηστη η πρόσβαση για αναζήτηση διαθήκης και ο έλεγχος σε πανελλαδικό επίπεδο — ακόμη και για διαθήκες που έχουν δημοσιευθεί σε προξενικές αρχές του εξωτερικού.»

Με λίγα λόγια: 

Η πλατφόρμα DIATHIKES.GR σηματοδοτεί το τέλος της ταλαιπωρίας για χιλιάδες πολίτες και φέρνει τη δικαιοσύνη πιο κοντά στην ψηφιακή εποχή.

Μέσα σε λίγα κλικ, οι διαθήκες θα μπορούν πλέον να δημοσιεύονται εύκολα, γρήγορα και με πλήρη διαφάνεια.
 

ΔΙΑΘΗΚΕΣ
 |
DIATHIKES.GR
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ
 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
