Γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλει πρώην της για ξυλοδαρμό και revenge porn

Γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλει πρώην σύντροφό της - ο οποίος είναι και εκείνος αστυνομικός - για ξυλοδαρμό. Στο παρελθόν είχε προχωρήσει σε μηνύσεις εναντίον του για απειλή και εκδικητική πορνογραφία. Η αστυνομική συντάκτρια του Star, Κατερίνα Ρίστα, μίλησε με το φερόμενο θύμα.

«Ανέβασα το βίντεο γιατί δεν ξέρω τι άλλο να κάνω για να σωθώ, φοβάμαι γιατί οπλοφορεί», ήταν τα λόγια της νεαρής αστυνομικού σε επικοινωνία που είχε η Κατερίνα Ρίστα μαζί της.

Η αστυνομικός είπε ακόμη ότι δέχθηκε τον ξυλοδαρμό από τον πρώην της, ο οποίος είναι και εκείνος αστυνομικός, τα ξημερώματα της Κυριακής μέσα σε νυχτερινό κέντρο.

Αιτία; Το ότι «αδιαφόρησε για εκείνον» και δεν του μίλησε καθώς έχουν χωρίσει εδώ και 7 μήνες. Η καταγγέλλουσα πάτησε το panic button, όμως ο αστυνομικός κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται.

Ακόμα, στο βίντεο που βλέπουμε, υποστηρίζει ότι στο παρελθόν έχει καταγγείλει τον ίδιο άνδρα για ξυλοδαρμό, απειλές και revenge porn, όμως εκείνος συνεχίζει να πηγαίνει κανονικά στην υπηρεσία του.

«Ρωτήσαμε για το θέμα αυτό την Αστυνομία και, όπως μας είπαν, όταν οι υποθέσεις έφταναν στη Δικαιοσύνη, η καταγγέλλουσα έπαιρνε πίσω τις μηνύσεις», ανέφερε σχετικά με την υπόθεση η αστυνομική συντάκτρια του Star.

Τέλος, η αστυνομικός «δείχνει» τον πρώην σύντροφό της ως τον «ενορχηστρωτή» δημοσιευμάτων που την ήθελαν να πηγαίνει στο Ντουμπάι και να συμμετέχει σε χλιδάτα πάρτυ, μια υπόθεση που είχε πάρει μεγάλη δημοσιότητα πριν από λίγους μήνες.

