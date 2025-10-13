Κάρυστος: Πέθανε η γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγό της

«Την έβριζε, την εκμεταλλευόταν και τη χτυπούσε με ό,τι έβρισκε»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.10.25 , 22:11 Δημοσκόπηση GPO: Νέα πτώση για τη Νέα Δημοκρατία
13.10.25 , 22:10 Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε στην πρώτη δοκιμασία ασυλίας της εβδομάδας
13.10.25 , 22:07 Bίντεο από ληστεία στην Καισαριανή: Χρειάστηκαν μόλις 30 δευτερόλεπτα!
13.10.25 , 22:00 Φάρμα: Τι περιέχει η απαιτητική πρώτη δοκιμασία ασυλίας της εβδομάδας;
13.10.25 , 22:00 Φάνης Μουρατίδης: Η Παπαχαραλάμπους, η ηλικία, το ύψος κι οι γιοι του
13.10.25 , 21:55 Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε στις μουσικές καρέκλες;
13.10.25 , 21:48 Στη φυλακή ο Ιρακινός: Παρά τις 4 συλλήψεις κυκλοφορούσε ανενόχλητος
13.10.25 , 21:33 Eurovision 2026: Δε θα γίνει ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ
13.10.25 , 21:15 Φάρμα: Ένταση στο πρωινό της γαλάζιας ομάδας!
13.10.25 , 21:00 LEADERS | Καθηγητής Ιωάννης Μάζης – Νέο Στρατηγικό Δόγμα Ελλάδας-Κύπρου
13.10.25 , 20:48 Μιχ. Ρέππας για Άννα Κυριακού: «Δυσκολευόταν να παρακολουθήσει τη συζήτηση»
13.10.25 , 20:46 Πήρε εξιτήριο ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος από το «Γεννηματάς»
13.10.25 , 20:43 Κάρυστος: Πέθανε η γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγό της
13.10.25 , 20:42 VW Group: Tα αποτελέσματα που έφεραν χαμόγελα
13.10.25 , 20:24 Πότε ξεκινά η δίκη του αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του
Κάρυστος: Πέθανε η γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγό της
Αγγελική Ηλιάδη: Στο νοσοκομείο ο γιος της, Μπάμπης Λαζαρίδης
Viral η ατάκα της Βανδή: «Οι άνδρες πάνε στρατό και... τσουρέκια»
Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Λαμία: Καθηγήτρια κατέρρευσε μέσα στο σχολείο και πέθανε λίγο αργότερα
Βαγγέλης Μπαταρλής: «Έχασα 10 κιλά στη φυλακή»
Κυριακάτικες λιγούρες για την Κατερίνα Καινούργιου: «Αμαρτία μου»
Σταμούλης για σύζυγο: «Eίμαστε 10 χρόνια μαζί.Την αγαπούσε πολύ ο γιος μου»
Bίντεο από ληστεία στην Καισαριανή: Χρειάστηκαν μόλις 30 δευτερόλεπτα!
Κουλίεβα - Καραντινάκης: «Έχουμε ο ένας τα κλειδιά του άλλου»
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία ακόμη υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας κατέληξε σε γυναικοκτονία. Η άτυχη Γεωργία από την Κάρυστο, η οποία χαροπάλευσε επί μήνες στον Ευαγεγλισμό μετά τον άγριο ξυλοδαρμό από τον σύζυγό της, κατέληξε, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά της.

Κάρυστος: «Τη χτυπούσε ο σύζυγός της» καταγγέλλουν συγγενείς της 53χρονης

Ζώντας σε ένα παράπηγμα κολαστήριο, χωρίς ρεύμα και νερό, η 53χρονη, εκτός από τη δύσκολη καθημερινότητά της, έπρεπε να... αντέχει και τη βάναυση συμπεριφορά του άντρα της, ο οποίος τη φόρτωνε με σκληρές, υπαίθριες εργασίες και... ξύλο!

Με βαθιά θλίψη και μεγάλη αγανάκτηση, οι αγαπημένοι της άτυχης Γεωργίας, αποκάλυψαν στο Star τον καθημερινό Γολγοθά που βίωνε  στο πλευρό ενός βίαιου, κακοποιητικού συζύγου... 

«Την έβριζε, την εκμεταλλευόταν, τη χτυπούσε είτε με τα χέρια, είτε με λοστούς, είτε με ξύλα, με καδρόνια, με ό,τι έβρισκε τέλος πάντων το έκανε όπλο και τη χτύπαγε κι η γυναίκα ζούσε με φόβο με τρόμο... Πιστεύω ότι δεν υπάρχει τιμωρία ικανή να "σωφρονίσει" τέτοιους εγκληματίες», δήλωσε ανιψιά του θύματος. 

Κάρυστος: Πέθανε η γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγό της

 

Από την πλευρά του, ξάδερφος της άτυχης γυναίκας, περιέγραψε τι του είχε πει η ίδια για τα βασανιστήριά της: «Μου είπε "με το σίδερο με χτυπάει παντού και όπου με πάρει, δεν έχει στο κεφάλι... όπου με πάρει το σίδερο", έτσι μου είπε έτσι λέω. Την κοπάνησε!  Δεν είναι η πρώτη φορά που την κοπανάει! Αυτή είναι η αλήθεια.».

 

Κάρυστος: Στη φυλακή ο κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας 

Ο 65χρονος σύζυγός της αρχικά ισχυρίστηκε πως η γυναίκα του έπεσε και χτύπησε, ενώ έκανε δουλειές στην ύπαιθρο.

Ωστόσο, μια ανώνυμη καταγγελία στις αρχές για το βιαιο παρελθόν του «έτρεξε» τις έρευνες, με αποτέλεσμα λίγες μέρες αργότερα να συλληφθεί.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φυλακή, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο.

Κάρυστος: Πέθανε η γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγό της

Από τότε και για 10 ολόκληρους μήνες, η Γεωργία «πάλευε» στον Ευαγγελισμό για να κρατηθεί στη ζωή. Μέχρι που τελικά έχασε τη μάχη, μπαίνοντας κι κείνη στην ατελειωτη, μαύρη λίστα των θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΡΥΣΤΟΣ
 |
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
 |
ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top