Κάρυστος: Πέθανε η γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγό της

Μία ακόμη υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας κατέληξε σε γυναικοκτονία. Η άτυχη Γεωργία από την Κάρυστο, η οποία χαροπάλευσε επί μήνες στον Ευαγεγλισμό μετά τον άγριο ξυλοδαρμό από τον σύζυγό της, κατέληξε, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά της.

Ζώντας σε ένα παράπηγμα κολαστήριο, χωρίς ρεύμα και νερό, η 53χρονη, εκτός από τη δύσκολη καθημερινότητά της, έπρεπε να... αντέχει και τη βάναυση συμπεριφορά του άντρα της, ο οποίος τη φόρτωνε με σκληρές, υπαίθριες εργασίες και... ξύλο!

Με βαθιά θλίψη και μεγάλη αγανάκτηση, οι αγαπημένοι της άτυχης Γεωργίας, αποκάλυψαν στο Star τον καθημερινό Γολγοθά που βίωνε στο πλευρό ενός βίαιου, κακοποιητικού συζύγου...

«Την έβριζε, την εκμεταλλευόταν, τη χτυπούσε είτε με τα χέρια, είτε με λοστούς, είτε με ξύλα, με καδρόνια, με ό,τι έβρισκε τέλος πάντων το έκανε όπλο και τη χτύπαγε κι η γυναίκα ζούσε με φόβο με τρόμο... Πιστεύω ότι δεν υπάρχει τιμωρία ικανή να "σωφρονίσει" τέτοιους εγκληματίες», δήλωσε ανιψιά του θύματος.

Από την πλευρά του, ξάδερφος της άτυχης γυναίκας, περιέγραψε τι του είχε πει η ίδια για τα βασανιστήριά της: «Μου είπε "με το σίδερο με χτυπάει παντού και όπου με πάρει, δεν έχει στο κεφάλι... όπου με πάρει το σίδερο", έτσι μου είπε έτσι λέω. Την κοπάνησε! Δεν είναι η πρώτη φορά που την κοπανάει! Αυτή είναι η αλήθεια.».

Κάρυστος: Στη φυλακή ο κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ο 65χρονος σύζυγός της αρχικά ισχυρίστηκε πως η γυναίκα του έπεσε και χτύπησε, ενώ έκανε δουλειές στην ύπαιθρο.

Ωστόσο, μια ανώνυμη καταγγελία στις αρχές για το βιαιο παρελθόν του «έτρεξε» τις έρευνες, με αποτέλεσμα λίγες μέρες αργότερα να συλληφθεί.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φυλακή, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο.

Από τότε και για 10 ολόκληρους μήνες, η Γεωργία «πάλευε» στον Ευαγγελισμό για να κρατηθεί στη ζωή. Μέχρι που τελικά έχασε τη μάχη, μπαίνοντας κι κείνη στην ατελειωτη, μαύρη λίστα των θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας.

