ΟΠΕΚΑ: Έγινε η κλήρωση για τις προπληρωμένες κάρτες επιδομάτων

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 15:00 το μεσημέρι η δημόσια κλήρωση για τα 1.000 ευρώ για τους κατόχους προπληρωμένων καρτών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

Οι νικητές θα λάβουν στις 2/12/2025 προσωποποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το οποίο θα ενημερώνονται για την αριθμοσειρά του νικητήριου λαχνού τους. Την ίδια ημερομηνία, οι κάτοχοι των προπληρωμένων καρτών θα μπορούν να εισέλθουν στο Πληροφοριακό Σύστημα (https://prepaid.minscfa.gov.gr) με τους προσωπικούς τους κωδικούς taxisnet και να δουν εάν περιλαμβάνονται στους νικητές της κλήρωσης.

