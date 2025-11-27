Μαρία Κίτσου: «Ο πατέρας μου έφυγε μέσα σε ενάμιση μήνα από λευχαιμία»

Όσα αποκάλυψε η ταλαντούχα ηθοποιός στο Στούντιο 4

27.11.25 , 18:24 Μαρία Κίτσου: «Ο πατέρας μου έφυγε μέσα σε ενάμιση μήνα από λευχαιμία»
Μαρία Κίτσου: «Ο πατέρας μου έφυγε μέσα σε ενάμιση μήνα από λευχαιμία»
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από τη συνέντευξη της Μαρίας Κίτσου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Καλεσμένη στο Στούντιο 4 ήταν το μεσημέρι της Πέμπτης η Μαρία Κίτσου, με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Μαρία Κίτσου: «Δέχθηκα ανθρωποφαγία για τα κιλά που πήρα»

Η βραβευμένη ηθοποιός που είδαμε στη μίνι σειρά του Alpha, Να με λες μαμά, μίλησε για την παιδική της ηλικία, την πίεση της αριστείας, την πειθαρχία που κυριαρχούσε στο σπίτι της, τον τρόπο με τον οποίο ο πατέρας της διαμόρφωσε τον χαρακτήρα της, αλλά και την απώλειά του.

Μαρία Κίτσου: «Ο πατέρας μου έφυγε μέσα σε ενάμιση μήνα από λευχαιμία»

«Ήμουνα το γελαστό παιδί, έτσι με λέγανε. Αλλά πάντα θυμάμαι να έχω ένα καθήκον, να είμαι πρώτη σε όλα. Το να είμαι η καλύτερη μαθήτρια είχε τεράστια σημασία στην οικογένειά μου. Ο πατέρας μου κρέμαγε τους ελέγχους μου στον τοίχο. Υπήρχε πειθαρχία, υπήρχε και φόβος. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ζήσανε σκληρές εποχές και θέλανε τα παιδιά τους να προοδεύσουν», εξομολογήθηκε αρχικά.  

Μαρία Κίτσου: Η ηλικία, η καταγωγή και το πρόβλημα υγείας

Αναφερόμενη στον θάνατο του πατέρα της, η Μαρία Κίτσου δεν έκρυψε τη συγκίνησή της. «Τον έχασα στα 27 μου, στην πρεμιέρα της πρώτης μου παράστασης. Με καταρράκωσε. Ήταν μεγάλο σοκ. Έφυγε μέσα σε ενάμιση μήνα από λευχαιμία. Πήγα στην παράσταση, όχι επειδή πρέπει ο ηθοποιός να πεθαίνει στο σανίδι και οτιδήποτε και να του συμβαίνει. Διαφωνώ κάθετα με αυτά. Δεν είναι πολίτες Β’ κατηγορίας οι ηθοποιοί. Βάζω τον άνθρωπο πάνω απ’ όλα, αλλά το έκανα γιατί θα μου έκανε εμένα καλό.

Μαρία Κίτσου: «Ο πατέρας μου έφυγε μέσα σε ενάμιση μήνα από λευχαιμία»

Τον πρώτο χρόνο ήμουν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Αργότερα όμως ένιωσα πολύ δυνατή, σαν να μου έδωσε τη δύναμή του. Ένιωθα ότι μπορώ να αντιμετωπίσω τα πάντα. Κρατάς τα καλά, τα κακά πάνε στον ψυχοθεραπευτή. Ο πόνος μειώνεται, μαθαίνεις να τον διαχειρίζεσαι», συνέχισε η Μαρία Κίτσου.

