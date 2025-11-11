Μαρία Κίτσου: «Δέχθηκα ανθρωποφαγία για τα κιλά που πήρα»

Τη φετινή τηλεοπτική σεζόν η Μαρία Κίτσου ξεχώρισε μέσα από τον ρόλο της Ξένιας στη mini σειρά «Να με λες μαμά».

Η ταλαντούχα ηθοποιός μίλησε με ειλικρίνεια για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας προβλημάτων υγείας, αλλά και για την έντονη κριτική που δέχτηκε λόγω των κιλών της.

«Δούλευα τόσο πολύ που δεν πρόλαβα να καταλάβω, να χαρώ και να απολαύσω τίποτα. Είναι σαν όλα να συνέβησαν σε μια άλλη κοπέλα. Είμαι πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου, “αυτομαστιγώνομαι” πολύ. Έχω κάνει ψυχοθεραπεία και πέρασα κάποια δύσκολα θέματα με την υγεία μου. Πλέον γύρισα στα φυσιολογικά μου», εξομολογήθηκε στο The 2Night Show τονίζοντας πως χρειάστηκε χρόνο και προσπάθεια για να επανέλθει.

Η Μαρία Κίτσου αποκάλυψε ότι η αύξηση του βάρους της οφειλόταν σε πρόβλημα υγείας, ωστόσο αυτό δεν την προστάτευσε από την αυστηρή κριτική και τα αρνητικά σχόλια. «Αντιμετώπισα ένα θέμα με τα κιλά μου λόγω υγείας, αλλά δυστυχώς έπεσε πάνω μου μια “ανθρωποφαγία”. Απορώ πώς μπορούν κάποιοι να μιλούν τόσο σκληρά για τα κιλά κάποιου, χωρίς να γνωρίζουν τι περνάει, σε ποια φάση της ζωής του βρίσκεται και πόσο δύσκολα νιώθει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τα σχόλια που δεχόταν στα social media, η γνωστή ηθοποιός δεν έκρυψε τη δυσφορία της: «Ήταν πολύ σκληρό να αντιμετωπίσω τα σχόλια για τα κιλά μου. Αν δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ, θα είχα περάσει πολύ δύσκολα. Έγραφαν απίστευτα πράγματα στα social media, και μάλιστα κανείς δεν το έκανε επώνυμα. Είναι θρασυδειλία και κακία αυτό».

Τέλος, η Μαρία Κίτσου μίλησε για μια πολύ δύσκολη περίοδο που πέρασε το περασμένο καλοκαίρι, όταν χρειάστηκε να νοσηλευτεί: «Τον Ιούνιο μπήκα στο νοσοκομείο και έμεινα μέσα για 20 μέρες, ολομόναχη. Ήταν μια σκληρή αλλά και διαφωτιστική εμπειρία», είπε, επισημαίνοντας πως μέσα από αυτή τη δοκιμασία βγήκε πιο δυνατή και συνειδητοποιημένη.

