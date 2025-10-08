Δάκρυσε on air η Μαρία Κίτσου: «Με συνταράσσει αυτό το θέμα»

Ευαισθητοποιημένη στα θέματα κακοποίησης ανηλίκων δήλωσε η Μαρία Κίτσου, η πρωταγωνίστρια της σειράς «Να με λες μαμά».

«Μου περιέγραψαν την ιστορία και απλώς… συγκλονίστηκα. Δεν είναι μια απλή σειρά. Είναι πραγματικότητα. Η ζωή εδώ ξεπερνάει τη μυθοπλασία. Το πρώτο επεισόδιο ήταν σκληρό. Αυτός ο ρόλος είναι για μένα έργο ζωής», ανέφερε αρχικά στην εκπομπή Super Κατερίνα.

Μια ιδιαίτερη χημεία με τη μικρή συμπρωταγωνίστριά της

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεργασία της με τη μικρή Ναυσικά Κοκοτά, η οποία υποδύεται την Ιωάννα: «Η Ναυσικά είναι ένα παιδί-θαύμα. Μπήκε βαθιά στην ιστορία και την ερμήνευσε με τρόπο συγκλονιστικό. Η σχέση μας ήταν τρυφερή, ανθρώπινη. Δε χρειάστηκε προσπάθεια για να "δέσουμε".»

«Δεν ήθελα να γίνει μελό, ήθελα να είναι αληθινό»

Αναφερόμενη στην ερμηνεία της, η Μαρία Κίτσου υπογράμμισε πως ο στόχος της ήταν να δώσει μια ανθρώπινη διάσταση στον ρόλο: «Η Ξένια κάνει μια ακραία χειρονομία. Αλλά όλοι γύρω της σιωπούν, κανείς δε βοηθά. Ήθελα να είναι αυθεντικό, όχι μελό. Να μοιάζει με αληθινή ζωή. Γιατί αυτό είναι».

Καθώς παρακολουθούσε αποσπάσματα από τη σειρά, η ηθοποιός δεν έκρυψε τη συγκίνησή της. «Κάθε φορά που βλέπω σκηνές από τη σειρά, κλαίω. Με συνταράσσει αυτό το θέμα. Με αγγίζει βαθιά. Μάνα δεν είναι μόνο αυτή που γεννά. Είναι αυτή που πονάει, που μεγαλώνει, που δίνει τα εφόδια για ζωή», είπε με δάκρυα στα μάτια.

Η περιπέτεια υγείας της μητέρας της

Κλείνοντας, η Μαρία Κίτσου μίλησε και για τη δύσκολη περίοδο που περνά η οικογένειά της, αποκαλύπτοντας πως η μητέρα της νοσηλεύεται: «Η μαμά μου πέρασε μια σοβαρή περιπέτεια και είναι στο νοσοκομείο. Δε βλέπει καλά, αλλά παρακολουθεί τη σειρά. Όταν δεν μπορούσε να δει το τρίτο επεισόδιο, της το διηγήθηκα εγώ».



