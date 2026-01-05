Ξέσπασε σε κλάματα η Ράνια Θρασκιά για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη

«Κάποια πρόσωπα της τηλεόρασης, ειδικά στην Ελλάδα, δε θα ξεχαστούν ποτέ»

Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει η Ράνια Θρασκιά τη συγκίνησή της στον αέρα του Στούντιο 4, μιλώντας για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου.

Ματίνα Παγώνη για Γιώργο Παπαδάκη: «Είχε πάθει έμφραγμα και στο παρελθόν»

Η παρουσιάστρια και πρώην συνεργάτιδά του περιέγραψε τη στιγμή που ενημερώθηκε για τον θάνατό του, αποκαλύπτοντας πως αρχικά δεν μπορούσε να πιστέψει την είδηση. 

Ξέσπασε σε κλάματα η Ράνια Θρασκιά για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη

Αρχικά, η Ράνια Θρασκιά αναφέρθηκε στο αφιέρωμα που είχε γίνει για τα 34 χρόνια της παρουσίας του στο Καλημέρα Ελλάδα. «Σκεφτόμουν ότι τι ωραία που ήταν εκείνη η μέρα με αυτόν τον αποχαιρετισμό που ήταν πραγματικά βαρύς και κλαίγαμε, εγώ είχα κανονικά το μαντήλι μου στο χέρι. Γιατί βλέπεις την πορεία ενός ανθρώπου που είναι πραγματικά συγκλονιστική και αξιοθαύμαστη, αλλά ταυτόχρονα όλους μας, μας ακουμπά και ένα κομμάτι της δικής μας στιγμής στο χρόνο εκείνον. Οπότε όλο αυτό είναι πάρα πολύ έντονο και δυνατό. Και νομίζω ότι κάπως έτσι είχα αποχαιρετήσει το κομμάτι που θ’ απευθυνόμουν εγώ για εκείνον», είπε.

Το Breakfast@star αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη

Ξέσπασε σε κλάματα η Ράνια Θρασκιά για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη

Στη συνέχεια, περιέγραψε τη στιγμή που ενημερώθηκε για τον θάνατό του. Όπως είπε: «Όταν άρχισαν να χτυπούν επίμονα τα τηλέφωνα, η πρώτη της σκέψη ήταν ότι επρόκειτο για κάποια νέα επαγγελματική κίνηση του Γιώργου Παπαδάκη. Τώρα, όταν χθες άρχισαν να χτυπάνε απανωτά τα τηλέφωνα και δεν μπορούσα να καταλάβω, ήμουν σε μια στιγμή που δεν μπορούσα να τα σηκώσω, λέω τι έχει γίνει; Και σηκώνω ένα πρώτο τηλέφωνο και μου λένε “για τον Παπαδάκη σας παίρνουμε”. Και η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι… κάνει καινούργια εκπομπή» και τότε η Ράνια Θρασκιά ξέσπασε σε κλάματα. 

Θοδωρής Κυριακού - ΑΝΤ1: Το «αντίο» στον Γιώργο Παπαδάκη

Και πρόσθεσε με την ίδια συγκίνηση: «Και μετά… για κλάσματα δευτερολέπτου σκέφτομαι ότι όλα αυτά τα τηλέφωνα δεν είναι για να με καλέσουν σε εκπομπή. Είναι για να μου πουν κάτι προφανώς. Καταλαβαίνω ότι το πένθος είναι ασήκωτο για τους δικούς του ανθρώπους. Η ζωή όλων μας θα συνεχιστεί και σε ένα πράγμα έκανε λάθος, που τον άκουγα πριν σε εσάς, ότι θα ξεχαστούν τα πρόσωπα της τηλεόρασης. Κάποια πρόσωπα της τηλεόρασης, ειδικά στην Ελλάδα, δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Και αν ένας σίγουρα, με το χέρι στη φωτιά όλοι μας θα λέγαμε, αν μας ρωτούσαν στον δρόμο, ότι αυτός δε θα ξεχαστεί, θα ήταν ο Γιώργος Παπαδάκης». 

