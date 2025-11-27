ΑΑΔΕ: Πρόστιμα από 10.000 ευρώ σε 161 ιδιοκτήτες ΙΧ για δήθεν «ακινησία»

Δεκάδες πολυτελή αυτοκίνητα, που στα χαρτιά βρίσκονταν σε ακινησία για να αποφύγουν οι ιδιοκτήτες τους τα τέλη κυκλοφορίας, εντόπισε η ΑΑΔΕ ότι κυκλοφορούσαν προκλητικά στους ελληνικούς δρόμους. Ταυτόχρονα εντόπισε και άλλα οχήματα, που είχαν δηλωθεί ως τρακαρισμένα ή για ανταλλακτικά, αλλά είχαν ανακατασκευαστεί σε μάντρες και συνεργεία και κυκλοφορούσαν επίσης χωρίς νόμιμα στοιχεία στους ελληνικούς δρόμους.

Στην αποκάλυψη αυτή οδήγησε η επιχείρηση εντοπισμού από την ΑΑΔΕ για αυτοκίνητα τα οποία είχαν δηλωθεί σε αδράνεια. Η διασταύρωση έφερε στο φως 161 περιπτώσεις κατάφωρης παρανομίας, με τους ιδιοκτήτες να έρχονται αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα από 10.000 ευρώ στον καθένα, δηλαδή συνολικά πάνω από 1,6 εκατομμύριο ευρώ.

