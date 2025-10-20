Έλενα Κρεμλίδου: Συγκινεί ξανά μετά την απώλεια της γιαγιάς της

Μετά από μία από τις πιο φορτισμένες περιόδους της ζωής της, η Έλενα Κρεμλίδου, γνωστή και ως "Mariposa", επανεμφανίστηκε στα social media, στέλνοντας μήνυμα ευγνωμοσύνης προς τους ανθρώπους που της συμπαραστάθηκαν.

Η επιστροφή της ήρθε λίγο μετά τη δημοσίευση ενός συγκινητικού βίντεο στο κανάλι της στο YouTube, στο οποίο, εμφανώς φορτισμένη, περιέγραψε τις δυσκολίες που βιώνει το τελευταίο διάστημα.

Όπως αποκάλυψε η ίδια, η απώλεια της αγαπημένης της γιαγιάς ήταν το πιο οδυνηρό γεγονός της τελευταίας εβδομάδας. Παράλληλα, ο παππούς της αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, γεγονός που επιβάρυνε ακόμη περισσότερο τη συναισθηματική της κατάσταση.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η συγκεκριμένη περίοδος συνέπεσε με τη δικαστική της υπόθεση για revenge porn, η οποία εκδικάζεται στην Πάτρα. Η ψυχολογική πίεση που προκάλεσε αυτός ο συνδυασμός γεγονότων ήταν, όπως είπε η ίδια, "πρωτόγνωρη και εξαντλητική".

Σε νέο Instagram story, η Έλενα Κρεμλίδου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τα μηνύματα συμπαράστασης που έλαβε μετά το βίντεό της, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Ευχαριστώ για τα μηνύματα συμπαράστασής σας μετά το τελευταίο μου βίντεο στο YouTube. Τα εκτιμώ βαθιά.»

Παράλληλα, ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους πως η συνέχεια της δίκης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, στις 10:00 π.μ. στο Δικαστήριο Πατρών, καλώντας όσους το επιθυμούν να βρεθούν εκεί για να τη στηρίξουν: «Όποιος είναι εκεί και θέλει να με στηρίξει με την παρουσία του/της είναι ευπρόσδεκτ@.»

Η υπόθεση revenge porn στην οποία εμπλέκεται αφορά τη μη συναινετική διαρροή προσωπικού υλικού, ένα ζήτημα που τα τελευταία χρόνια απασχολεί έντονα τη δημόσια σφαίρα, ενώ όλο και περισσότερες γυναίκες βρίσκουν το θάρρος να μιλήσουν ανοιχτά για τις εμπειρίες τους.