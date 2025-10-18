Έλενα Παπαρίζου - Τόνυ Μαυρίδης: Τέλος στη δικαστική τους διαμάχη!

Η Έλενα Παπαρίζου φαίνεται πως βάζει οριστικό τέλος στη δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύντροφό της, Τόνυ Μαυρίδη, για τη μεζονέτα στη Γλυφάδα.

Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε εξωδικαστική λύση, ύστερα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις.

Η Έλενα Παπαρίζου με τον πρώην σύντροφό της, Τόνυ Μαυρίδη, το μακρινό 2011 / NDP Photo Agency

Ο συνήγορος υπεράσπισης του Τόνυ Μαυρίδη, Ανδρέας Μήτσαινας, μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», δίνοντας διευκρινίσεις μετά τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών.

«Υπάρχει εξωδικαστική λύση που θα τηρηθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως παραμένει ανοιχτός ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του πελάτη του και της τραγουδίστριας.

Ο δικηγόρος του Τόνυ Μαυρίδη, Ανδρέας Μήτσαινας ξεδιαλύνει την κατάσταση γύρω από τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών / Πηγή: Πρωινό Σαββατοκύριακο

«Συνεχίζει να υπάρχει η χρυσή τομή. Κάναμε μια καινούργια πρόταση να κάνει buy out για να τακτοποιηθεί. Δεν υπάρχει ευκολία στα ζευγάρια μετά τον χωρισμό», πρόσθεσε ο ίδιος, σχετικά με το πώς προέκυψε η συμφωνία.

Διευκρίνισε ότι δεν υπήρξε τελεσίγραφο, αλλά μια καθυστέρηση που προκλήθηκε από διαδικαστικά ζητήματα με την τράπεζα. «Αν θέλει να αγοράσει το 50% η κ. Παπαρίζου, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε αυτή την κίνηση», σημείωσε ο γνωστός δικηγόρος, υπογραμμίζοντας πως και οι δύο πλευρές επιθυμούν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, ώστε να αποφεχθούν νέες εντάσεις.