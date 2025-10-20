Δημοσκόπηση MARC: Στις 16,5 μονάδες το προβάδισμα ΝΔ από ΠΑΣΟΚ

Τι λένε οι πολίτες για τον Τσίπρα

Δημοσκόπηση MARC: Στις 16,5 μονάδες το προβάδισμα ΝΔ από ΠΑΣΟΚ
Στη νέα δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1, η  Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη δύναμη στην πρόθεση ψήφου με 26,5%, διατηρώντας σημαντικό προβάδισμα από το ΠΑΣΟΚ–Κίνημα Αλλαγής, το οποίο ενισχύεται ελαφρώς και φτάνει στο 11,1%. Τρίτη δύναμη αναδεικνύεται η Πλεύση Ελευθερίας με 8,6%, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση στο 7,5%, το ΚΚΕ στο 6,9% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,8%. Ακολουθεί η Φωνή Λογικής που  καταγράφει 3,1%, το ΜέΡΑ25 2,6%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,0%, η Νίκη 1,8%, οι Σπαρτιάτες 1,5%, ενώ η Νέα Αριστερά περιορίζεται στο 0,8%.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 
 

