Τζένη Θεωνά: Απαθανατίζει τον πατέρα της αγκαλιά με τον νεογέννητο γιο της

Δήμος Αναστασιάδης: Οι πρώτες δηλώσεις για τη γέννηση του δεύτερου γιου του με την Τζένη Θεωνά/ Happy Day

Τρισευτυχισμένη είναι η Τζένη Θεωνά, καθώς πριν δύο εβδομάδες έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της, ένα υγιέστατο αγοράκι, καρπό του έρωτά της με τον αγαπημένο της Δήμο Αναστασιάδη.

Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια έχει επιστρέψει στο σπίτι με τον νεογέννητο γιο της και ζει ξανά το θαύμα της μητρότητας.

«Ένα ελάχιστο αλμπουμάκι ευτυχίας. Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα κι όμως παραμένει σαν όνειρο. Ασύλληπτο στις αισθήσεις του και αυτή την απίστευτη και τόσο φευγαλέα βρεφική μυρωδιά», είχε γράψει η Τζένη Θεωνά στην πρώτη της ανάρτηση με το δεύτερο μωρό της.

Χθες, Κυριακή 19 Οκτωβρίου η Τζένη Θεωνά μοιράστηκε ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τους διαδικτυακούς της φίλους, στο οποίο βλέπουμε τον αγαπημένο της πατέρα, Αριστείδη να κρατάει στην αγκαλιά του τον μικρό του εγγονό.

