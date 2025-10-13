Τζένη Θεωνά: Οι πρώτες φωτογραφίες με τον νεογέννητο γιο της

Η αγαπημένη ηθοποιός και παρουσιάστρια υποδέχτηκε το δεύτερο παιδί της

Δήμος Αναστασιάδης: Οι πρώτες δηλώσεις για τη γέννηση του δεύτερου γιου του με την Τζένη Θεωνά
Μητέρα για δεύτερη φορά έγινε η Τζένη Θεωνά, καθώς πριν από οκτώ ημέρες έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, καρπό του έρωτά της με τον Δήμο Αναστασιάδη.

Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια, που έχει ήδη πάρει εξιτήριο από το μαιευτήριο και βρίσκεται πλέον στο σπίτι με το νεογέννητο μωρό της, έκανε την πρώτη της ανάρτηση στα social media μετά τον ερχομό του δεύτερου παιδιού της.

Αναστασιάδης: «Ήμουν μέσα στον τοκετό της Τζένης. Το βίωσα με… πιεσόμετρα»

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από τρυφερές φωτογραφίες του νεογέννητου γιου της μέσα από το μαιευτήριο, σκορπίζοντας ευχές και αγάπη από φίλους και θαυμαστές.

Η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης ζουν στιγμές απόλυτης ευτυχίας, με την οικογένειά τους πλέον να μετρά τέσσερα μέλη.

Η ηθοποιός έφερε στον κόσμο τον δεύτερο γιο της, βάρους 3,8 kg με φυσιολογικό τοκετό, το περασμένο Σάββατο 4 Οκτωβρίου. Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2014 κι έχει έναν μεγαλύτερο γιο, τον Αρίωνα, ο οποίος είναι 6 ετών.Τζένη Θεωνά: Οι πρώτες φωτογραφίες με τον νεογέννητο γιο της

Στην ανάρτησή της, η Τζένη Θεωνά έγραψε συγκινημένη:

«Ένα ελάχιστο αλμπουμάκι ευτυχίας. Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα κι όμως παραμένει σαν όνειρο. Ασύλληπτο στις αισθήσεις του και αυτή την απίστευτη και τόσο φευγαλέα βρεφική μυρωδιά. Στην αγκαλιά μας μας έδωσαν το αγοράκι μας ο γιατρός @metaxasilias και η μαία μας @tsakaliare για δεύτερη φορά στο @mitera.gr.

Οι δυο τους είναι δίπλα μου εδώ και 15 χρόνια, ανά πάσα στιγμή, για ό,τι χρειαστώ. Δεν θέλω να πω πάρα πολλά και να αναλύσω τη σχέση μας κι αυτό που αισθάνομαι. Θα πω μόνο ότι στην οικογένειά μας που μεγάλωσε ανήκει πλέον και ο γιατρός και η μαία μας.

Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Ειλικρινά, από καρδιάς. Hello Baby».

 

