Αναστασιάδης: «Ήμουν μέσα στον τοκετό της Τζένης. Το βίωσα με… πιεσόμετρα»

Δήμος Αναστασιάδης: Οι πρώτες δηλώσεις για τη γέννηση του δεύτερου γιου του με την Τζένη Θεωνά/ Happy Day

Διπλή χαρά για τον Δήμο Αναστασιάδη, αφού μετά τη γέννηση του δεύτερου γιου του με την Τζένη Θεωνά, του απονεμήθηκε ο χρυσός δίσκος για το album του «Τώρα μιλάω εγώ».

«Είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή σήμερα, για πάρα πολλούς λόγους. Σήμερα γιορτάζουμε τον χρυσό μας δίσκο… Ήρθε συμπτωματικά, όλα έγιναν κάπως μαζί. Νομίζω ότι μαζί με το ρεπερτόριο, μεγαλώνει και η οικογένεια η προσωπική. Είναι πολύ όμορφη συγκυρία αυτή, παραλαμβάνω εκτός από έναν χρυσό δίσκο κι ένα επιπλέον μωράκι. Νιώθω πάρα πολύ ευτυχής», είπε ο τραγουδιστής στο Happy Day.

Ο Δήμος Αναστασιάδης στην απονομή του χρυσού του δίσκου/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

«Όταν γίνεσαι γονιός την πρώτη φορά κυριαρχεί ακριβώς το ίδιο συναίσθημα και τη δεύτερη. Ήμουν μέσα στον τοκετό. Το βίωσα όπως και την πρώτη φορά, με… πιεσόμετρα», πρόσθεσε χαριτολογώντας.

Για τη γυναίκα της ζωής του και μητέρα των δύο παιδιών του είπε ότι: «Η Τζένη είναι πάρα πολύ καλή στον ρόλο της μάνας, σε όλη τη διαδικασία του τοκετού ήταν στρατιώτης! Χαίρομαι πολύ γι' αυτή τη γυναίκα γιατί εκτός από ταλαντούχα ηθοποιός, είναι και μια υπέροχη μητέρα και ξέρει να στέκεται σε όλες τις περιστάσεις. Αυτό είναι συγκινητικό για τον άνθρωπο που είναι δίπλα της».

Η ηθοποιός έφερε στον κόσμο τον δεύτερο γιο της, βάρους 3,8 kg με φυσιολογικό τοκετό, το περασμένο Σάββατο 4 Οκτωβρίου. Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2014 κι έχει έναν μεγαλύτερο γιο, τον Αρίωνα, ο οποίος είναι 6 ετών.

Η είδηση της δεύτερης εγκυμοσύνης της ηθοποιού και παρουσιάστριας κυκλοφόρησε, μετά από δημοσίευμα της Real Life, στις αρχές Μαΐου. Λίγες μέρες αργότερα, ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας, στις 11 Μαΐου 2025,η ίδια δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες με τον μεγάλο της γιο, στις οποίες φαινόταν ξεκάθαρα η εγκυμοσύνη της.