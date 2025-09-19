Τζένη Θεωνά: Γιόρτασε με baby shower λίγο πριν τον τοκετό

«Πήρα το ομορφότερο δώρο»

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Παλαιότερο βίντεο από τις οικογενειακές διακοπές
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης διανύουν μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους, καθώς η οικογένειά τους ετοιμάζεται να μεγαλώσει.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jenny Theona (@jennytheona)

Το αγαπημένο ζευγάρι της ελληνικής showbiz μετρά αντίστροφα για την άφιξη του δεύτερου παιδιού τους, και η ανυπομονησία είναι μεγάλη.

Η εγκυμονούσα που διανύει ήδη στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της, γιόρτασε την επικείμενη γέννηση του μωρού τους με ένα τρυφερό baby shower την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου. Το πάρτι πραγματοποιήθηκε σε ζεστό κλίμα, με την παρουσία των αγαπημένων της φίλων και φυσικά του συζύγου της, Δήμου Αναστασιάδη.

Tζένη Θεωνά: Με κόκκινο μπικίνι στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της

Η ηθοποιός μοιράστηκε φωτογραφίες από τη βραδιά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου ποζάρει με ένα λαμπερό χαμόγελο στο πλευρό του συντρόφου της και των φίλων της: «Απόψε πήρα το ομορφότερο δώρο, και ήταν η παρουσία των φίλων μου. Αυτή η συγκίνηση και η χαρά δεν θα ξεθωριάσουν ποτέ. Σας ευχαριστώ. Σας αγαπώ!», έγραψε η γλυκιά μαμά.

Τζένη Θεωνά: Στη θάλασσα με τους άντρες της ζωής της λίγο πριν τη γέννα

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jenny Theona (@jennytheona)

Ο τραγουδιστής και η ηθοποιός είναι ήδη γονείς του 6χρονου Αρίωνα, και πλέον ετοιμάζονται να υποδεχτούν το νέο μέλος της οικογένειάς τους, μέσα στις επόμενες ημέρες.

