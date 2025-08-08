Tζένη Θεωνά: Με κόκκινο μπικίνι στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της

Η Τζένη Θεωνά βρίσκεται στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της, κι ετοιμάζεται να φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της με τον σύζυγό της, Δήμο Αναστασιάδη.

Τις τελευταίες ημέρες, η όμορφη ηθοποιός μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram μια φωτογραφία της με κόκκινο μπικίνι, όπου φαίνεται να απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές με την οικογένειά της, λάμποντας από ευτυχία.

Η Τζένη Θεωνά με το κόκκινο μπικίνι της /Φωτογραφία Instagram

Παρά την εξωτερική της λάμψη, η Τζένη Θεωνά αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της και τις πιο προσωπικές της σκέψεις. «Μ' αρέσει η κοιλιά μου, παρόλο που έχει ένα εκτόπισμα. Αυτή η αίσθηση ότι υπάρχει κάτι μέσα σου που κινείται.. είναι συγκλονιστική εμπειρία. Δε θα ξανασυμβεί. Αυτή η αίσθηση είναι ό,τι πιο μαγικό. Έχω καταπληκτική εγκυμοσύνη και αισθάνομαι ευγνωμοσύνη που μου επέτρεψε η εγκυμοσύνη μου να δουλέψω τόσο καιρό. Τώρα είμαι πιο αγχωμένη. Υπάρχει στο μυαλό μου ένα μπαράζ από πληροφορίες απ' όλα τα πράγματα που μπορούν να πάνε λάθος. Πήγα στο γιατρό και του έκανα ερωτήσεις ανήσυχη. Είμαι αγχωμένη, δεν είμαι ήρεμη», είπε.

Το ζευγάρι βρίσκεται σε σχέση για περισσότερα από δέκα χρόνια. Ο Δήμος Αναστασιάδης έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις του ότι η γνωριμία τους έγινε σε ένα θέατρο κι ότι ο έρωτάς τους ήταν «κεραυνοβόλος». Αν κι δεν έχουν παντρευτεί, η ηθοποιός κι ο τραγουδιστής έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια. Έχουν αποκτήσει έναν γιο, τον Αρίωνα, ο οποίος γεννήθηκε το 2019. Η Τζένη Θεωνά έχει δηλώσει ότι ο Αρίωνας είναι ενθουσιασμένος με την ιδέα ενός αδερφού.

Η Τζένη Θεωνά με τον σύντροφό της Δήμο Αναστασιάδη σε παλιότερη δημόσια εμφάνισή τους /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Σε άλλη της συνέντευξη, η ηθοποιός είχε δηλώσει ότι σταμάτησε το θέατρο για ένα διάστημα λόγω συναισθηματικής πίεσης που ένιωσε μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού, γεγονός που δείχνει την ευαισθησία και την αφοσίωσή της στον ρόλο της ως μητέρα.