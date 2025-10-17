Ανδρέας Κουτσόλαμπρος: Το πρόγραμμα δράσης για την τετραετία 2026 -2030

Με τη συμμετοχή εκατοντάδων δικηγόρων πραγματοποιήθηκε χτες 16/10/2025 σε γνωστό Ξενοδοχείο της Αθήνας η παρουσίαση των θέσεων του Υποψηφίου για την Προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Ανδρέα Κουτσόλαμπρου.

Προλόγισαν ο τ.Πρόεδρος του ΔΣΑ Βασίλης Αλεξανδρής και ο Πρόεδρος του ΔΣΑ Δημήτρης Βερβεσός.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν η Αντιπρόεδρος του ΔΣΑ Μαρινέττα Γούναρη – Χατζησαράντου, ο Ταμίας του ΔΣΑ Ιωάννης Αβαρκιώτης, οι σύμβουλοι και τ. Αντιπρόεδροι ΔΣΑ Θεόδωρος Μαντάς και Στάθης Αναλυτής, οι σύμβουλοι Χριστίνα Πέλκα και Δημήτρης Λυρίτσης το Προεδρείο της Ένωσης Εμμίσθων Γεωργία Γεωργίου, Ολυμπία Παναγιωτοπούλου και Ιωάννης Μπιμπλής και Χριστίνα Πέλκα, το μέλος του ΔΣ Λίλα Σεϊτανίδου, ο Πρόεδρος της Ε.Α.Ν.Δ.Α. Ανδρέας Τερζήμπασης και ο Ταμίας της Γιώργος Κίτης, ο τέως Πρόεδρος των Πειθαρχικών Συμβουλίων του ΔΣΑ Μπάμπης Αναλυτής, ο τέως Πρόεδρος του Association of Corporate Counsel Europe Στάθης Μίχος, ο Μάριος Μπαχάς, μέλος ΔΣ και τ. Πρόεδρος του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος (ΣΔΕΕ), οι καθηγητές Αλέξης Μητρόπουλος και Χάρης Τσιλιώτης, ο μαέστρος της Χορωδίας του ΔΣΑ Δημήτρης Καρούζος και πολλοί άλλοι.

Ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος παρουσίασε ένα πρόγραμμα δράσης για την τετραετία 2026 -2030 που αποτελείται από 5 πυλώνες και 21 τομείς δράσης, το οποίο θα τεθεί υπό διαβούλευση μεταξύ των μελών του ΔΣ του ΔΣΑ αλλά και όλων των συναδέλφων, ώστε οι θέσεις να αποκτήσουν τη μεγαλύτερη κοινή αποδοχή.

Η μεγαλύτερη συμμετοχή των συναδέλφων στις δράσεις του ΔΣΑ δυναμώνει τη φωνή μας.

Κανείς να μη νιώθει μόνος...

Ακολουθεί το πρόγραμμα δράσης:

Πρόγραμμα Δράσης

Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 2026-2030

Υποψήφιος Πρόεδρος Ανδρέας Κουτσόλαμπρος

1. Εργασιακά και Κοινωνικά Δικαιώματα Δικηγόρων

1.1. Νέοι Συνάδελφοι – Ασκούμενοι

1.2. Διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και αμοιβών

1.3. Γυναίκες – Μητέρες Δικηγόροι – Οικογένεια

1.4. Συνεργάτες Δικηγόροι – Απασχολούμενοι Με Τιμολόγιο (Μπλοκάκια)

1.5. Εμμισθοι Δικηγόροι

1.6. Ψυχική Υγεία – Καλύτερη Ζωή

2. Φορολογικά και Ασφαλιστικά Ζητήματα

2.1. Φορολογικό

2.2. Ασφαλιστικό

2.3. Απλοποίηση διαδικασιών και μείωση γραφειοκρατίας

2.4. Διαφάνεια και προβλεψιμότητα στις εισφορές

3. Θεσμικές Μεταρρυθμίσεις και Δικαιοσύνη

3.1. Επιτάχυνση Της Δικαιοσύνης

3.2. Νέα Δικηγορική Ύλη

3.3. Αναβάθμιση της Δικηγορικής Εκπαίδευσης

3.4. Αναβάθμιση της Δικαστικής Υποδομής

4. Ρύθμιση και Εξέλιξη του Δικηγορικού Επαγγέλματος

4.1. Υπερπληθωρισμός Των Δικηγόρων – Αυτορρύθμιση Επαγγέλματος

4.2. Τεχνητή Νοημοσύνη Και Δικηγόροι

4.3. Δημιουργία μηχανισμών δια βίου μάθησης

4.4. Ενίσχυση της επαγγελματικής δεοντολογίας

5. Περιβάλλον και Κοινωνική Ευθύνη

5.1. ΔΣΑ Και Περιβάλλον

5.2. Προώθηση βιώσιμων πρακτικών στα δικηγορικά γραφεία

5.3. Συμμετοχή σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης