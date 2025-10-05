Κουτσόλαμπρος: Υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου

Οι εκλογές θα γίνουν τον Νοέμβριο

Την υποψηφιότητά του για τη θέση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ανακοίνωσε ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος.

"Εδώ και πολλά χρόνια έχω επιλέξει να ασχολούμαι με τα κοινά και με την επίλυση προβλημάτων που δυσκολεύουν τη ζωή των δικηγόρων στην Αθήνα και όλη την Ελλάδα. Οι συνάδελφοι με έχουν περιβάλλει με αγάπη και εμπιστοσύνη αναδεικνύοντάς με πρώτο σε σταυρούς σύμβουλο στις προηγούμενες εκλογές μεταξύ όλων των παρατάξεων, ενώ τα μέλη του ΔΣ  του ΔΣΑ με ευρεία πλειοψηφία (21/25) με εξέλεξαν Α΄ Αντιπρόεδρο του ΔΣΑ.

Όλα αυτά τα χρόνια στο ΔΣ του ΔΣΑ έχω αποδείξει τη διάθεσή μου για προσφορά, τη μαχητικότητα και την ανεξαρτησία μου. Έχω επίσης αποδείξει τη βούλησή μου για σύνθεση απόψεων και συνεννόηση, λειτουργώντας πάντα ενωτικά. Δεσμεύομαι, εφόσον εκλεγώ, να συντονίσω και να συνθέσω όλες τις καλές απόψεις και προτάσεις, από όπου κι αν προέρχονται, χωρίς προκαταλήψεις.

Γνωρίζω καλά πως ένα μεγάλο ποσοστό των συναδέλφων μου τα καταφέρνει δύσκολα, αδυνατώντας πολλές φορές να εκπληρώσει τις υπέρμετρες ασφαλιστικές και φορολογικές του υποχρεώσεις, σε ένα περιβάλλον διαρκούς αύξησης του κόστους λειτουργίας ενός δικηγορικού γραφείου.

Τους επόμενους δύο μήνες μέχρι τις εκλογές θα ακουστούν πολλές υποσχέσεις , θα δούμε πλούσια προγράμματα με υπέροχες θέσεις, εκ των οποίων ελάχιστα πραγματοποιούνται... Προσερχόμενοι όμως στην κάλπη, το πρώτο και κύριο που θα πρέπει να θυμηθούν οι συνάδελφοί μου είναι ποιοι και ποιες ήταν δίπλα τους, όταν είχαν ανάγκη... Ποιοι και ποιες αντιστάθηκαν σε όσα δεινά υπέστη το δικηγορικό σώμα τα προηγούμενα χρόνια.... Ποιοι και ποιες όρθωσαν το ανάστημά τους στην προάσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων και του Κράτους Δικαίου...

Εγώ το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ στους συναδέλφους μου είναι πως θα αγωνιστώ με όλη μου τη δύναμη για το καλό του Δικηγορικού Σώματος.

Επιτέλους να ακουστεί πιο δυνατά η φωνή μας…

Μαχητικά αλλά πάντα με επιχειρήματα…

Κανείς να μη νιώθει μόνος…" αναφέρει η ανακοίνωση της Υποψηφιότητάς του. 

Οι εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών θα γίνουν τον Νοέμβριο.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
