Ευγενία Σαμαρά: Οι φωτογραφίες με τον αδερφό της για τα γενέθλιά του!

Η Ευγενία Σαμαρά δε δημοσιεύει συχνά φωτογραφίες με πρόσωπα της οικογένειάς της, όμως το περασμένο καλοκαίρι, πέρασε μέρος των διακοπών της με τον αδερφό της, Στέλιο στον οποίο έχει μεγάλη αδυναμία.

Ο Στέλιος Σαμαράς είχε την Πέμπτη τα γενέθλιά του κι η ηθοποιός θέλησε να του ευχηθεί και δημόσια μέσα από κοινές τους φωτογραφίες που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Μέχρι την άκρη του κόσμου έφτασε η Ευγενία Σαμαρά, παρέα με τον αδερφό της Στέλιο! /Φωτογραφία Instagram

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε και τρυφερές ευχές για τον αδερφό της κι όπως είδαμε, οι φωτογραφίες που δημοσίευσε ήταν από τα υπέροχα ταξίδια τους.

«Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που περίμενε να γεννηθώ για να γίνει ο πρώτος κι ο πιο ουσιαστικός συμπαίκτης μου στο παιχνίδι της ζωής, μου έχει προσφέρει την μεγαλύτερη ποσότητα αγάπης κι αποδοχής και μου δημιουργεί το καλύτερο κόντεντ. Να μεγαλώνουμε παρέα, Να ταξιδεύουμε παρέα, Να ρουφάμε τη ζωή μέχρι την τελευταία της σταγόνα! Σε αγαπώ», έγραψε στην ανάρτησή της η όμορφη Ευγενία.

Η ανάρτηση της Ευγενίας Σαμαρά