GNTM: Ποιο μοντέλο είχε την καλύτερη φωτογραφία;

Στο αποψινό επεισόδιο του GNTM 2025, ήρθε η ώρα της κρίσης! Μετά από μια εντυπωσιακή και απαιτητική δοκιμασία, γεμάτη αδρεναλίνη, τα μοντέλα στάθηκαν μπροστά στους κριτές για να ακούσουν τα αποτελέσματα και να μάθουν ποιος είχε την καλύτερη φωτογραφία.

Παρότι η δοκιμασία ήταν δύσκολη, οι περισσότεροι διαγωνιζόμενοι εντυπωσίασαν με την απόδοσή τους. Όπως ανέφεραν οι κριτές, “είχαμε και καλές φωτογραφίες και κακές, αλλά περισσότερες καλές απ’ ό,τι περιμέναμε”.

Η στιγμή της κρίσης έφτασε και στο Top 2 της ημέρας ήταν ο Ανέστης και ο Μιχάλης Μ. Οι δυο τους ξεχώρισαν για την αυτοπεποίθηση, την κίνηση και την εκφραστικότητά τους μπροστά στον φακό, με τους κριτές να κάνουν λόγο για “σκληρή αναμέτρηση μεταξύ των elite”.

Τελικά, οι κριτές ανακοίνωσαν τον νικητή:

Ο Ανέστης κέρδισε τη δοκιμασία, παίρνοντας όχι μόνο την κάρτα της καλύτερης φωτογραφίας αλλά και χρηματικό έπαθλο των 600 ευρώ μαζί με τη σουίτα για να χαλαρώσει μετά την απαιτητική εβδομάδα.

Δες τη φωτογραφία του Ανέστη που εντυπωσίασε τους κριτές:

Ο ίδιος, χαρούμενος και χαμογελαστός, είπε πως δεν ξέρει αν θα τη χρησιμοποιήσει ή αν θα μείνει με την “παρέα των elite” στο κοινό δωμάτιο.

