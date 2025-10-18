GNTM: Η πρώτη αποχώρηση του φετινού διαγωνισμού είναι γεγονός!

'Εφυγε η Ραφαηλία ή η Χριστίνα;

Πρώτη Δημοσίευση: 18.10.25, 00:30
Η Αγγέλικα, η Ραφαηλία κι η Χριστίνα ήταν τα τρία κορίτσια που δεν κατάφεραν να φέρουν το πολυπόθητο αποτέλεσμα στην πρώτη φωτογραφική δοκιμασία του GNTM!

GNTM: Η Αγγέλικα είχε καλύτερη λήψη από τη Χριστίνα και τη Ραφαηλία κι επέστρεψε στον διαγωνισμό

GNTM: Η Αγγέλικα είχε καλύτερη λήψη από τη Χριστίνα και τη Ραφαηλία κι επέστρεψε στον διαγωνισμό

Αφού η Ηλιάνα Παπαγεωργίου συζήτησε μαζί τους για το πήγε λάθος, είπε: «Αυτή που προσπάθησε περισσότερο από τις τρεις σας είναι η Αγγέλικα». 

GNTM - Ζενεβιέβ: «Δε μας ακούει... θα ανέβω πάνω στη νταλίκα!»

GNTM: Η πρώτη αποχώρηση του φετινού διαγωνισμού είναι γεγονός!

Έτσι, η πρώτη αποχώρηση «παίχτηκε» ανάμεσα στη Ραφαηλία και τη Χριστίνα.  «Τώρα λοιπόν έχω μία φωτογραφία στα χέρια μου, μία από εσάς δε θα υπεράσει στην επόμενη φάση. Έχω δύο πολύ ωραία κορίτσια απέναντί μου. Είστε πολύ διαφορετικές, είστε κούκλες, πραγματικά υπέροχες. Μας έχετε κερδίσει ήδη και το ξέρετε. Όμως, η διαδικασία είναι αυτή», τόνισε στις παίκτριες η Ηλιάνα.

Δυστυχώς, η Χριστίνα είναι η πρώτη που αποχωρεί από το GNTM

Δυστυχώς, η Χριστίνα είναι η πρώτη που αποχωρεί από το GNTM

«Μόνο μία από εσάς θα έχει την ευκαιρία να αποδείξει την αξία της στο επόμενο concept. Αυτή είναι η Ραφαηλία. Ραφαηλία, παραμένεις μαζί μας!» ανακοίνωσε η παρουσιάστρια, με τη Χριστίνα να είναι πρώτη διαγωνιζόμενη που αποχωρεί

GNTM: Δύσκολο πρωινό ξύπνημα για τα μοντέλα - Τι συνέβη;

«Καταλαβαίνουμε ότι μερικές φορές τα πράγματα δεν πάνε όπως θα θέλουμε, όμως έχεις πάρει το πρώτο έναυσμα, το πρώτο βήμα, την πρώτη σου φωτογραφία και τώρα θα βγεις εκεί έξω και θα πάνε όλα καταπληκτικά», είπε η Ηλιάνα στη Χριστίνα.

GNTM: Οι κριτές κι η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ευχήθηκαν τα καλύτερα στη Χριστίνα!

GNTM: Οι κριτές κι η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ευχήθηκαν τα καλύτερα στη Χριστίνα!

«Είμαι η πρώτη που αποχωρεί από το σπίτι του GNTM. Θα συνεχιστεί το μόντελινγκ για εμένα, δε σημαίνει ότι επειδή τελειώνει το GNTM τελειώνει και το μόντελινγκ, εννοείται αυτό το πράγμα. Ήταν μια άτυχη στιγμή», δήλωσε το μοντέλο που αποχώρησε στο cue της.

GNTM: Το μόντελινγκ δεν τελείωσε για τη Χριστίνα!

GNTM: Το μόντελινγκ δεν τελείωσε για τη Χριστίνα!

Εμφανώς συγκινημένη η Χριστίνα αγκάλιασε την Ηλιάνα, ενώ στη συνέχεια χαιρέτησε τους κριτές. Φεύγοντας από τον διαγωνισμό αγκάλιασε και τους συμπαίκτες της.

