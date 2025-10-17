GNTM: Δύσκολο πρωινό ξύπνημα για τα μοντέλα - Τι συνέβη;

Το σημερινό επεισόδιο του GNTM 2025 ξεκίνησε με ένα δύσκολο πρωινό ξύπνημα για τα μοντέλα. Η μέρα ξεκίνησε με φωνές, βιασύνη και αρκετή ένταση στο σπίτι, καθώς όλοι προσπαθούσαν να ετοιμαστούν για την πρώτη μεγάλη δοκιμασία και οι τουαλέτες... δεν τους έφταναν!

Η ατμόσφαιρα ήταν χαοτική, με τους διαγωνιζόμενους να παραπονιούνται ότι δεν υπάρχει κατανόηση και ότι ο καθένας είναι “στον κόσμο του”. Οι περισσότεροι τσακώνονταν για τη σειρά στο μπάνιο, αφού –όπως σχολίασαν– τα κορίτσια νόμιζαν ότι το μπάνιο είναι μόνο για εκείνες και καθυστερούσαν επίτηδες, προκαλώντας εκνευρισμό στους υπόλοιπους.

Μετά το πρωινό χάος, ήρθε η ώρα της πρώτης δοκιμασίας. Η ανακοίνωση έγινε με τη φράση «Φορέστε τις ζώνες ασφαλείας σας», προμηνύοντας ότι πρόκειται για μια δοκιμασία γεμάτη αδρεναλίνη.