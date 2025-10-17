GNTM: Δύσκολο πρωινό ξύπνημα για τα μοντέλα - Τι συνέβη;

Η μέρα ξεκίνησε με φωνές, βιασύνη και αρκετή ένταση στο σπίτι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.10.25 , 23:07 Ο πρίγκιπας Άντριου εγκαταλείπει τους βασιλικούς τίτλους
17.10.25 , 22:55 GNTM: Η είσοδος των μοντέλων στο ανανεωμένο πλατό
17.10.25 , 22:54 Ευγενία Σαμαρά: Οι φωτογραφίες με τον αδερφό της για τα γενέθλιά του!
17.10.25 , 22:34 Μ. Γαρυφαλλίδου: Οι 600.000 followers, τα κεριά & το ταξίδι με την Τούνη
17.10.25 , 22:31 Ιωάννινα: Δάσκαλος κατηγορείται για παρενόχληση 10χρονης μαθήτριας
17.10.25 , 22:01 Δανάη Μπάρκα: Τέλος τα ξανθά μαλλιά - Η νέα μεγάλη αλλαγή που έκανε
17.10.25 , 21:50 Φοινικούντα: Οι Κινήσεις Στην Αθήνα Πριν Το Έγκλημα
17.10.25 , 21:42 Αγρίνιο: Αγοράκι 2,5 ετών τραυματίστηκε σε σχολικό -Τι καταγγέλλει η μητέρα
17.10.25 , 21:40 GNTM - Ζενεβιέβ: «Δε μας ακούει... θα ανέβω πάνω στη νταλίκα!»
17.10.25 , 21:32 Δημοσκόπηση MRB: Διχασμένοι οι πολίτες για την πορεία της χώρας
17.10.25 , 21:30 Αυτό είναι το νέο Τoyota Aygo Χ Cross Hybrid Electric
17.10.25 , 21:25 Γιώργος Μαζωνάκης: Η αποκάλυψη Τσουρού για τη μήνυση που -τελικά- δεν έκανε
17.10.25 , 21:25 GNTM: Η πρώτη δοκιμασία αποχώρησης είναι γεγονός! - Τι περιέχει;
17.10.25 , 21:19 Κλήρωση Eurojackpot 17/10/25: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 68.000.000 ευρώ
17.10.25 , 21:17 Στα «δίχτυα» του FBI 21χρονος για διεθνές κύκλωμα παιδικής πορνογραφίας
Kαινούργιου: Το μεσημεριανό της είναι πεντανόστιμο και με λίγες θερμίδες
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ο λόγος που κάλεσε έντρομος ασθενοφόρο - Τι συνέβη;
Σχολή Καλών Τεχνών: Οι φοιτητές σπουδάζουν μέσα στα σκουπίδια!
Θυμάστε τη μικρή Elif; Δείτε πώς είναι σήμερα η πρωταγωνίστρια της σειράς
Φοινικούντα: Τι είπαν ο ανιψιός & η σύντροφός του για το επίμαχο τηλεφώνημα
Τάσος Ποτσέπης: Ο «Αγάπη μόνο» κινδυνεύει να αποπεμφθεί από την ΕΛ.ΑΣ
Κατερίνα Καινούργιου: Η φουσκωμένη κοιλίτσα δεν κρύβεται πια
Στο νοσοκομείο ο Διονύσης Σαββόπουλος
Χριστίνα Πολίτη: Η αναφορά στη σχέση της με τον Κώστα Σπυρόπουλο
Αμπελόκηποι: Ο 44χρονος ήπιε καφέ, ανέβηκε σε καναπέ και έπεσε στο κενό
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το σημερινό επεισόδιο του GNTM 2025 ξεκίνησε με ένα δύσκολο πρωινό ξύπνημα για τα μοντέλα. Η μέρα ξεκίνησε με φωνές, βιασύνη και αρκετή ένταση στο σπίτι, καθώς όλοι προσπαθούσαν να ετοιμαστούν για την πρώτη μεγάλη δοκιμασία και οι τουαλέτες... δεν τους έφταναν!

Δες το GNTM

GNTM

Η ατμόσφαιρα ήταν χαοτική, με τους διαγωνιζόμενους να παραπονιούνται ότι δεν υπάρχει κατανόηση και ότι ο καθένας είναι “στον κόσμο του”. Οι περισσότεροι τσακώνονταν για τη σειρά στο μπάνιο, αφού –όπως σχολίασαν– τα κορίτσια νόμιζαν ότι το μπάνιο είναι μόνο για εκείνες και καθυστερούσαν επίτηδες, προκαλώντας εκνευρισμό στους υπόλοιπους.

GNTM

Μετά το πρωινό χάος, ήρθε η ώρα της πρώτης δοκιμασίας. Η ανακοίνωση έγινε με τη φράση «Φορέστε τις ζώνες ασφαλείας σας», προμηνύοντας ότι πρόκειται για μια δοκιμασία γεμάτη αδρεναλίνη.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top