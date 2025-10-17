GNTM - Ζενεβιέβ: «Δε μας ακούει... θα ανέβω πάνω στη νταλίκα!»

Οι φωνές της στη φωτογράφιση του Νάρκισσου ακούστηκαν εκτός Μεγάρων!

17.10.25 , 21:40 GNTM - Ζενεβιέβ: «Δε μας ακούει... θα ανέβω πάνω στη νταλίκα!»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Από πολύ νωρίς έπεσαν στα... βαθιά οι διαγωνιζόμενοι του GNTM

GNTM: Ο Νάρκισσος σε... Mission Impossible περιπέτειες!

GNTM: Ο Νάρκισσος σε... Mission Impossible περιπέτειες!

Μην μπορώντας να καταλάβει τι έκανε ο Νάρκισσος κατά τη διάρκεια της φωτογράφισής του πάνω στην νταλίκα, σε ένα concept εμπνευσμένο από τη σειρά ταινιών Mission Impossible, η Ζενεβιέβ Μαζαρί έβαλε τις φωνές, θέλοντας να δώσει τις σωστές οδηγίες στο εκκολαπτόμενο μοντέλο.

GNTM: Στη Ζεν δεν άρεσαν καθόλου οι πόζες του Νάρκισσου!

GNTM: Στη Ζεν δεν άρεσαν καθόλου οι πόζες του Νάρκισσου!

«Ξεκόλλα από εκεί! Ξεκόλλα από εκεί! Έλα, Νάρκισσε πάμε για την πόζα!», του φώναζε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. «Τι κάνει, τι κάνει; Δε μας ακούει; Θα ανέβω πάνω στην νταλίκα... πραγματικά!», συμπλήρωσε η Ζενεβιέβ. «Έχουμε μία ντουντούκα. Έχω μία ντουντούκα; Δηλαδή δε γίνεται να χάσει και τη δεύτερη πόζα», πρόσθεσε φωνάζοντας. 

GNTM: Δύσκολο πρωινό ξύπνημα για τα μοντέλα - Τι συνέβη;

GNTM: Ακόμα και χωρίς ντουντούκα, η Ζενεβιέβ έτρεξε να βοηθήσει τον Νάρκισσο!

GNTM: Ακόμα και χωρίς ντουντούκα, η Ζενεβιέβ έτρεξε να βοηθήσει τον Νάρκισσο!

«Δεν έχουμε ντουντούκα. Πού πας;», της είπε η Ηλιάνα. «Θα πάω εγώ εκεί περπατώντας. Τρέχα, ρε! Τρέχα. Τρέχα. Μη μένεις κοκαλωμένος», φώναζε στον παίκτη! «Θέλω να πάω στο First Dates, βαρέθηκα!» είπε η Ζεν, δίνοντας του περισσότερες οδηγίες. 

«Ε, δεν μπορώ άλλο. Τόσο ωραίο concept ρε φίλε. Παιδιά, δεν έχω καταλάβει. Τι δεν έχουμε πει, σε ποια γλώσσα θέλετε να σας μιλάμε, πραγματικά. Γιατί το πηγαίναμε για παρείστικο και μου έχετε σπάσει τα νεύρα. Είναι vibe, είναι concept. Θα φτάσει μια πάρα πολύ ωραία λήψη στο πλατό, εκτός concept. Και ποιος θα φταίει; Γιατί αυτό δε θα το ξαναδείτε. Δεν μπορείτε να μας χαλάτε το πιο ωραίο concept», είπε η Ζενεβιέβ στους παίκτες.

GNTM: Η φωτογράφιση του Νάρκισσου θύμισε... παραδοσιακό χορό στους κριτές

GNTM: Η φωτογράφιση του Νάρκισσου θύμισε... παραδοσιακό χορό στους κριτές

Οι κριτές σχολίασαν ότι η φωτογράφιση του Νάρκισσου ήταν εκτός concept. «Σε κάποιες είναι σαν να χορεύει τσάμικο», είπε ο Έντι Γαβριηλίδης. «Τσάμικο, χασάπικο, μπαλέτο...», πρόσθεσε η Ηλιάνα. «Σήμερα ο Θεός δεν ήταν με το μέρος μου. Μου σκίστηκε το παντελόνι. Τη λήψη την έχουμε, σίγουρα», σχολίασε τελειώνοντας ο διαγωνιζόμενος.

GNTM: Ο Νάρκισσος θεώρησε ότι τα πήγε καλά. Η... νεκροψία θα δείξει!

GNTM: Ο Νάρκισσος θεώρησε ότι τα πήγε καλά. Η... νεκροψία θα δείξει!

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
