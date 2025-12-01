Κωνσταντίνος Αργυρός: Ο μικρός Βασίλης φορά «Αργυρός»!

Η μπλούζα με το όνομα «Αργυρός» έγινε το πιο γλυκό highlight της βραδιάς
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και ταιριαστά ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Ο έρωτάς τους κορυφώθηκε πριν έναν χρόνο με τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού, του μικρού Βασίλη, που στην οικογένεια έχει το χαϊδευτικό «Μπίλυ».

Κωνσταντίνος Αργυρός: Στη Νέα Υόρκη για συναυλία με τη σύζυγο & τον γιο του

Από την πρώτη στιγμή ο μικρός έχει κερδίσει τις καρδιές τους και έχει φέρει αμέτρητες στιγμές χαράς και οικογενειακής ευτυχίας.

Παρότι το ζευγάρι διατηρεί χαμηλό προφίλ και προσπαθεί να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δεν διστάζει να μοιραστεί μερικές στιγμές περηφάνιας και χαράς ως νέοι γονείς.

Υπερήφανος μπαμπάς ο Κωνσταντίνος Αργυρός

Πρόσφατα, η οικογένεια ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη, με αφορμή τη μεγάλη sold out συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Barkleys Center. Μαζί τους βρέθηκε φυσικά και ο μικρός Βασίλης, προσφέροντας στους γονείς του πολύτιμες στιγμές χαράς και τρυφερότητας.

Το στιγμιότυπο που ξεχώρισε, όμως, ήταν η ειδική μπλούζα που έφτιαξε η Αλεξάνδρα Νίκα για τον Μπίλυ. Στην πλάτη της μπλούζας, με μεγάλα γράμματα, ήταν τυπωμένο το όνομα «Αργυρός», δίνοντας έναν γλυκό και παιχνιδιάρικο τόνο στη συναυλία.

Η φανέλα αυτή έγινε αμέσως το επίκεντρο της προσοχής και των φωτογραφιών, καθώς ο μικρός Βασίλης φόρεσε με περηφάνια τη φανέλα του μπαμπά του, κερδίζοντας τις καρδιές όλων όσων τον είδαν.

Κωνσταντίνος Αργυρός: Ο μικρός Βασίλης φορά «Αργυρός»!

Τα πρώτα βήματα του Αργυρού Junior 

Πριν από λίγες ημέρες η Αλεξάνδρα Νίκα πόσταρε ένα γλυκό βίντεο με πρωταγωνιστή τον γιο τους, στο οποίο τον βλέπουμε να κάνει τα πρώτα του βήματα, με την ίδια να λιώνει από χαρά.

Αργυρός - Νίκα: Ο γιος τους κάνει τα πρώτα του βήματα - Το τρυφερό βίντεο!

Ο Βασιλάκης Αργυρός κάνει τα πρώτα του βήματα! /Φωτογραφία Instagram

«And just like that.... we have a walker» (Και κάπως έτσι... έχουμε έναν περιπατητή), σχολίασε στο insta story της η μαμά!

