Κωνσταντίνος Αργυρός: Στη Νέα Υόρκη για συναυλία με τη σύζυγο & τον γιο του

Ο Έλληνας τραγουδιστής αποθεώθηκε από το κοινό!

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Κωνσταντίνος Αργυρός: Η συναυλία που έδωσε στη Νέα Υόρκη & η συγκίνησή του στη σκηνή / Βίντεο: Open
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η χθεσινή ημέρα ήταν αρκετά ξεχωριστή για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, αφού πραγματοποίησε μία συναρπαστική ζωντανή εμφάνιση στη Νέα Υόρκη, με τους ομογενείς να τον αποθεώνουν, ενώ παράλληλα γιόρτασε και τα πρώτα γενέθλια του γιου του, Βασίλη, στον οποίο αφιέρωσε και τη χθεσινή συναυλία του! 

Αργυρός - Νίκα: Η φωτογραφία με τον γιο τους να κρατά την ελληνική σημαία

 

 

Ο δημοφιλής τραγουδιστής πραγματοποίησε, χθες, Σάββατο 22 Νοεμβρίου, μία και μοναδική εμφάνιση στο κατάμεστο Barclays Center στο Μπρούκλιν, όπου οι θαυμαστές του, κυρίως Έλληνες ομογενείς, γέμισαν το γήπεδο και αποθέωσαν τον Έλληνα τραγουδιστή, ο οποίος ξεσήκωσε το κοινό του, πλημμυρίζοντας τον χώρο με τρομερή ενέργεια!

Ροντινέι: Με τη σύζυγό του στον Κωνσταντίνο Αργυρό

Το κοινό ξεκίνησε να τραγουδά μαζί του από τις πρώτες στιγμές, προτού καν ανέβει ο Κωνσταντίνος Αργυρός στη σκηνή, συμμετέχοντας κάθε λεπτό του live μαζί του, μετατρέποντας έτσι για μία νύχτα το Barclays Center σε… ελληνική πίστα!

 

Ο γνωστός τραγουδιστής δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, ενώ σε αυτό το επαγγελματικό του ταξίδι στο πλευρό του ήταν η σύζυγός του, Αλεξάνδρα Νίκα, καθώς και ο γιος του Βασίλης, ο οποίος είχε χθες τα πρώτα του γενέθλια! 

Μάλιστα, η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε ένα story με τον Έλληνα τραγουδιστή, προτού βγει στη σκηνή, ο οποίος πόζαρε χαμογελαστός στο καμαρίνι του, κρατώντας μια μπλούζα του αγαπημένου του γιου.

Κωνσταντίνος Αργυρός: Στη Νέα Υόρκη για συναυλία με τη σύζυγο & τον γιο του

O Kωνσταντίνος Αργυρός, προτού βγει στη σκηνή του Barclays Center στο Μπρούκλιν / Φωτογραφία: Instagram.com

Ο δημοφιλής τραγουδιστής, ο οποίος είναι απόλυτα αφοσιωμένος στην οικογένειά του, αποφάσισε να κάνει αυτό το ταξίδι στη Νέα Υόρκη με όλη την οικογένειά του, ώστε να τους έχει στο πλευρό του, συνδυάζοντας με αυτό τον τρόπο άψογα δουλειά και προσωπική ζωή!

Η ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα για τα γενέθλια του γιου της, Βασίλη, ο οποίος έγινε ενός έτους:

Η Αλεξάνδρα Νίκα με αφορμή τα γενέθλια του γιου της δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφία από την ημέρα της βάπτισής του. Όπως έγραψε στην ανάρτησή της: «Πριν από έναν χρόνο ήρθε στον κόσμο ο Βασίλης μας και άλλαξε τα πάντα… με τον πιο όμορφο και γλυκό τρόπο. Χρόνια σου πολλά Billako μου».

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alexandra (@alexandra.nika)

 

Σε προηγούμενη δημοσίευσή της στο Instagram, η Αλεξάνδρα Νίκα, έκανε μία προσωπική εξομολόγηση στους ακολούθους της, αναφέροντας ότι: «Προχτές σε αυτό το γραφικό εκκλησάκι βαφτίσαμε τον Βασίλη μας. Πρόσφατα, πέρασα και μια αποβολή που μου θύμισε πόσο μεγάλη ευλογία είναι να έχεις το παιδί σου γερό και την οικογένειά σου δίπλα σου. Τίποτα δεν είναι δεδομένο.. η υγεία η αγάπη και οι στιγμές με τους ανθρώπους μας είναι το πιο πολύτιμο δώρο...».

Δείτε την ανάρτησή της:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alexandra (@alexandra.nika)

 

