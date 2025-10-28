Αργυρός - Νίκα: Η φωτογραφία με τον γιο τους να κρατά την ελληνική σημαία

Η Αλεξάνδρα Νίκα, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου ευχήθηκε στους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram «Χρόνια Πολλά» αναρτώντας μία τρυφερή φωτογραφία του γιου της, του μικρού Βασίλη.

Στο στιγμιότυπο που δημοσίευσε η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού, βλέπουμε τον γιο της να κρατά την ελληνική σημαία, ενώ καλύπτει το πρόσωπό του.

Η ανάρτησή της:

Σε λίγες εβδομάδες ο μικρός Βασίλης Αργυρός θα γίνει ενός έτους και θα το γιορτάσει με ένα μεγάλο πάρτι που διοργανώνουν οι γονείς του.

Αργυρός -Νίκα: Θα γιορτάσουν τα πρώτα γενέθλια του γιου τους σε άλλη Ήπειρο

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα θα γιορτάσουν τα πρώτα γενέθλια του γιου τους, Βασίλη στην Αμερική! Συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής ετοιμάζεται να εμφανιστεί στο επιβλητικό Barclays Center στις 22 Νοεμβρίου, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του και τον μικρό τους γιο, Βασίλη, που ήρθε στον κόσμο στις 22 Νοεμβρίου του 2024.