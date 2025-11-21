Ροντινέι: Με τη σύζυγό του στον Κωνσταντίνο Αργυρό

Ο Ροντινέι Μαρσέλο ντε Αλμέιντα ευρύτερα γνωστός ως Ροντινέι απαθανατίστηκε μαζί με την σύζυγό του στο 91 Αthens Riviera Private Members Club που ο Κωνσταντίνος Αργυρός άναψε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο και ερμήνευσε παλιές και νέες του επιτυχίες.

Ο Ροντινέι διασκέδασε στο πλευρό της συζύγου του Νίνα Άχε, η οποία είναι η κρυφή δύναμη του κορυφαίου ποδοσφαιριστή καθώς τον στηρίζει πάντα και τον καμαρώνει στα γήπεδα.

Οι δυο τους άλλωστε έχουν αποκτήσει μία ωραία και μεγάλη οικογένεια με τρία παιδιά και πιο συγκεκριμένα τρία κορίτσια.

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός του Ολυμπιακού μπορεί τώρα να είναι ευτυχισμένος και να έχει δημιουργήσει ένα ζεστό σπιτικό, στο παρελθόν ωστόσο, όπως ο ίδιος έχει παραδεχτεί, έχει περάσει δύσκολες στιγμές καθώς σε ηλικία μόλις 10 ετών έχασε όλη του την οικογένεια.

«Είχα μία δύσκολη παιδική ηλικία και με λίγες ευκαιρίες. Από όταν ήμουν 10 χρονών έχασα όλη μου την οικογένεια. Ποτέ δεν είχα ονειρευτεί ένα τέτοιο μέλλον αλλά η μητέρα μου, μου έλεγε πριν πεθάνει πως θέλει να είμαι ένας άνθρωπος που θα δίνει χαρά στον κόσμο και αυτό προσπαθώ να κάνω. Ήθελα να γίνω ποδοσφαιριστής και έκανα κάθε μέρα προπόνηση για να τα καταφέρω. Και αυτό ζω τώρα, απολαμβάνω τη ζωή στην καλύτερη ομάδα της Ελλάδας με την καλύτερη δυνατή απόδοση» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Buongiorno» αποκαλύπτωντας πως για να τιμήσει τη γιαγιά του έβγαλε και τις τρεις κόρες του "Μαρία".

«Είμαι καλά με τις 3 Μαρίες μου. Το σημαντικό για μένα είναι να είμαι δυνατός στον Ολυμπιακό. Αυτό που ζω δεν είναι μία θυσία, είναι ένα προνόμιο. Αυτό που ονειρεύομαι είναι να ξαναπαίξω με την εθνική Βραζιλίας» είχε εξομολογηθεί στη Φαίη Σκορδά.



