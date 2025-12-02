Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 2 Δεκεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Σαν Σημερα
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Μάρτυρος Μερόπης εν Χίω, Αγίου Σολομώντος αρχιεπισκόπου Εφέσου και Όσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτη.

Η Μυρώπη έζησε στα μέσα του 3ου αιώνα. Γεννήθηκε στην Έφεσο, όμως ορφάνεψε μικρή από τον πατέρα της κι έτσι ανατράφηκε από τη μητέρα της, η οποία καταγόταν από τη Χίο. Το νεαρό κορίτσι προσερχόταν καθημερινά στον τάφο της Αγίας Ερμιόνης και λάμβανε το εξερχόμενο απ’ αυτόν μύρο. Για την πράξη της αυτή πήρε το όνομα Μυρώπη (ή Μυρόπη).

Κατά το διωγμό των Χριστιανών, που έγινε στα χρόνια του ρωμαίου αυτοκράτορα Δέκιου (249-251), η Μυρώπη μαζί με τη μητέρα της, μετακόμισε στη Χίο. Εκεί περνούσε τον καιρό μελετώντας την Αγία Γραφή, διαδίδοντας το Θείο Λόγο και ασκώντας μεγάλο φιλανθρωπικό έργο.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 2 Δεκεμβρίου

Όμως, ο διωγμός εξαπλώθηκε και στην ειρηνική Χίο. Μεταξύ των εκεί διωχθέντων ήταν και ο μάρτυρας Ισίδωρος. Ο ειδωλολάτρης τοπάρχης Νουμέριος είχε διατάξει να μείνει άταφος, όμως η Μυρώπη, ξεγελώντας τον φύλακα, πήρε το λείψανο και το έθαψε με κάθε ευλάβεια.

Ο Νουμέριος εξοργίστηκε και διέταξε την παραδειγματική τιμωρία της Μυρώπης. Οι άνδρες του την έσυραν στους δρόμους της πόλης και παράλληλα τη χτυπούσαν με ρόπαλα, ώσπου η σεμνή κόρη παρέδωσε το πνεύμα εις Κύριον.
 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Μερόπη, Μυρόπη
    Σολομών, Σολομώντας, Σόλων, Σόλωνας, Σολομωντία
    Πορφύριος, Πορφυρός, Πορφύρης, Πορφυρή, Πορφυρία, Πορφύρα, Πορφυρώ, Πορφυρούλα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:23 και θα δύσει στις 18:05. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 43 λεπτά.

Σελήνη 11.8 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Δουλείας

Η 2α Δεκεμβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Δουλείας το 1949 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Παρά τους αγώνες αιώνων, η δουλεία δεν έχει εξαλειφθεί εντελώς στον κόσμο μας. Μορφές της δουλείας είναι η καταναγκαστική εργασία, η παιδική εργασία, το εμπόριο λευκής σαρκός και η διακίνηση των λαθρομεταναστών.

 

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
