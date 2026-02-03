Βόλος: Μπαλκόνι σπιτιού κατέρρευσε και τραυμάτισε γυναίκα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στον Βόλο, όταν κατέρρευσε μπαλκόνι ενώ μια γυναίκα βρισκόταν σε αυτό.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Αχιλλοπούλου και Αδμήτου. Σύμφωνα με το magnesianews.gr, το μπαλκόνι διώροφης κατοικίας κατέρρευσε αιφνιδιαστικά τη στιγμή που πάνω σε αυτό βρισκόταν η 43χρονη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε.

Η τραυματίας διαμένει στο σπίτι μαζί με την αδελφή της, η οποία ήταν εκείνη που ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ μόλις αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε την τραυματισμένη γυναίκα στο Νοσοκομείο Βόλου, καθώς είχε χτυπήσει στα άνω και κάτω άκρα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των γιατρών είναι καθησυχαστικές, καθώς δεν φαίνεται να διατρέχει σοβαρό κίνδυνο η υγεία της.