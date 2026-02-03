 Σύντομη δοκιμή του νέου Geely STARRAY EM-i στην Ελλάδα 

Η GEO Mobility Hellas, επίσημος εισαγωγέας της Geely στην Ελλάδα, μας έδωσε την δυνατότητα να οδηγήσουμεστη Νεμέα το νέο Super Hybrid SUV Geely STARRAY EM-i, στην Ελλάδα. Ένα μοντέλο το οποίο συνδυάζει υβριδική τεχνολογία αιχμής, premium σχεδιασμό και άνεση, επιδόσεις και μεγάλη αυτονομία.

Την εντυπωσιακή παρουσίαση που θύμιζε Star wars, άνοιξε ο κύριος Θανάσης Κονιστής Γενικός Διευθυντής της GEO Mobility Hellas, του επίσημου εισαγωγέα της GEELY στην Ελλάδα. Μας έδωσε μάλιστα μια πρώτη γεύση από τα μεγαλεπίβολα σχέδια της εταιρείας στην Ελλάδα και για το νέο μοντέλο που θα έρθει σύντομα στην χώρα μας .

Ας παμε όμως πρώτα στο νέο μοντέλο της Geely το STARRAY EM-i.Με την πρώτη ματιά εντυπωσιάζεσαι καθώς διαθέτει δυναμικό εξωτερικό σχεδιασμό, με LED εμπρόσθιο φωτισμό μέσω των φώτων κεφαλής, πίσω LED φώτα με ομίχλης και ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, που αναδεικνύουν τον σπορ χαρακτήρα του.



Στο εσωτερικό, το Geely Starray EM-i προσφέρει ποιοτική και εκλεπτυσμένη καμπίνα, με προσεγμένη ποιότητα υλικών αλλά και άνεση που χαρακτηρίζει Η άνεση χαρακτηρίζεται από τον σχεδιασμό των καθισμάτων που διαθέτουν αερισμό, σύστημα μασάζ και μνήμη. Υπάρχουν 8 στρώσεις τύπου marshmallow για μέγιστη εργονομική υποστήριξη. Η καμπίνα φωτίζεται από ατμοσφαιρικό φωτισμό 256 χρωμάτων.



Το εσωτερικό συμπληρώνεται από 15,4 ιντσών κεντρική οθόνη ultra-narrow bezel με LTPS LCD τεχνολογία και 85,08% screen-to-body ratio, 10,2 ιντσών πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων, 13,8" W-HUD με φωτεινότητα 12.000 nits, για εξαιρετική ορατότητα ακόμη και υπό έντονο ηλιακό φως και το σύστημα Flyme Auto Infotainment, με υποστήριξη Apple CarPlay και Android Auto.

Το ηχοσύστημα Flyme Sound 16 ηχείων με 1000W ψηφιακό ενισχυτή και αποκλειστικά ηχεία προσκέφαλων, σε συνδυασμό με subwoofer, προσφέρει κινηματογραφική ακουστική εμπειρία, με τέσσερις επαγγελματικές λειτουργίες ακρόασης: Share, Drive, Private και Smart Switch.



Στην αξιοποίηση χώρου, το Geely Starray EM-i εκμεταλλεύεται την αρχιτεκτονική GEA για να αξιοποιήσει τα 2.755 mm του μεταξονίου του, επιτυγχάνοντας κορυφαία στην κατηγορία απόδοση χώρου 84,3%. Οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν άπλετο χώρο για κεφάλι, ώμους, γόνατα και πόδια. Στην καμπίνα υπάρχουν 33 έξυπνες λύσεις αποθήκευσης. Ο χώρος αποσκευών προσφέρει στάνταρ χωρητικότητα 428L, συμπληρωμένη από κρυφό κάτω δάπεδο 100L. Με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα, ο χώρος φορτίου φτάνει τα 2.065L, εξισορροπώντας τέλεια τις καθημερινές ανάγκες και τα μακρινά ταξίδια.



Η ασφάλεια ήταν πάντα στον πυρήνα του DNA της μάρκας Geely. Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός με «6-οριζόντιες, 4-κατακόρυφες» δοκούς στις καμπίνες ασφαλείας μεταξύ καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας, δημιουργούν μια δομή προστασίας 360 μοιρών και μια πλήρως ασφαλή διαδρομή μετάδοσης της δύναμης. Για την εξασφάλιση απόλυτης προστασίας σε εμπρόσθιες και οπίσθιες συγκρούσεις, το Geely Starray EM-i έχει σχεδιαστεί λεπτομερώς και πολύ προσεκτικά, προσφέροντας απόσταση ασφαλείας 1.400 mm μεταξύ των μπαταριών και του ρεζερβουάρ καυσίμου,



Το Geely Starray EM-i υιοθετεί την κορυφαία διάταξη συστοιχίας μπαταριών της βιομηχανίας, επιτυγχάνοντας βαθιά ενσωμάτωση μεταξύ της μπαταρίας και της δομής αμαξώματος, ενισχύοντας την προστασία, και βελτιστοποιώντας σημαντικά τη χρήση του χώρου και την άνεση. Υποστηρίζει ενημερώσεις over-the-air (OTA), διασφαλίζοντας ότι το όχημα εξελίσσεται συνεχώς με νέες δυνατότητες και διατηρεί βέλτιστη απόδοση καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του.



Στην «καρδιά» του Geely Starray EM-i βρίσκεται ένας κινητήρας με θερμική απόδοση 46,5%, σημειώνοντας νέο παγκόσμιο σημείο αναφοράς για μαζικά παραγόμενους κινητήρες. Το σύστημα συνδυάζει έναν αποδοτικό κινητήρα 1,5L, 73 kW, με 100 ίππους, με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα 160 kW/262 Nm για εξαιρετική απόδοση.Η μέγιστη ισχύς ηλεκτρικού κινητήρα είναι 218 ίπποι. Η ολοκληρωμένη μονάδα υπερυβριδικής κίνησης E-DHT 11 σε 1 επιτυγχάνει μείωση βάρους 13,5% σε σχέση με προηγούμενες γενιές, ενώ καταγράφει εξαιρετική αποδοτικότητα: μέγιστη απόδοση κινητήρα 98,02% και συνολική απόδοση ηλεκτρικής κίνησης 92,5%.

Στην πράξη οι επιδόσεις είναι ικανοποιητικές με την επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα να έρχονται σε 8 δευτερόλεπτα με την τελική βταχύτητα να είναι 170 χλμ./ώρα Αυτονομία αμιγώς ηλεκτρική (WLTP) σε αστικό κύκλο (EAER) : 112 χλμ.Αυτονομία αμιγώς ηλεκτρική (WLTP) σε συνδυασμένο κύκλο : 83 km.Κατανάλωση (WLTP) μικτή σε συνδυασμένο κύκλο: 2,4 lt/100 km. Αυτονομία (WLTP) σε συνδυασμένο κύκλο: 943 km



Για όσους θέλουν εξαιρετική απόδοση και την ελευθερία να πραγματοποιούν μακρινά ταξίδια χωρίς να χρειάζεται να μελετούν εκ των προτέρων το δίκτυο δημόσιων σημείων φόρτισης, το Geely Starray EM-i είναι η ιδανική επιλογή με επιλογή μεταξύ 2 μπαταριών χωρητικότητας 18.4 kWh & 29.8 kWh. Η συνολική αυτονομία φτάνει από 943 χλμ έως και 996 χλμ (σύμφωνα με το πρότυπο WLTP) καθώς και αμιγώς ηλεκτρική μέγιστη αυτονομία από 83 χλμ έως 136 χλμ. Το Geely Starray EM-i υιοθετεί τριπλή εφεδρική διάταξη ισχύος με ηλεκτροκινητήρες P1 και P3 μαζί με τον κινητήρα, εξασφαλίζοντας σταθερή απόδοση και μηδενική ανησυχία για αυτονομία.



Το Geely Starray EM-iενσωματώνει κάμερα υψηλής ακρίβειας με δύο ραντάρ mm-wave, προσφέροντας: LDW (Lane Departure Warning),CMSF (Collision Mitigation System), LCA (Lane Change Assist,RCW (Rear Cross-Traffic Warning) .Το 360° ενεργό σύστημα αρακολούθησης παρέχει πλήρη προστασία εμπρός, πλαγίως και πίσω, χωρίς τυφλά σημεία.



Στον τομέα της ενεργητικής ασφάλειας, το Geely STARRAY EM-i παρουσιάζει εξίσου εξαιρετικές επιδόσεις. Το μοντέλο διαθέτει 16 συστήματα υποβοήθησης οδηγού επιπέδου L2 (ADAS), που περιλαμβάνουν Αυτόματο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης (AEB), Έξυπνο Cruise Control (ICC) και Ανίχνευση Τυφλού Σημείου (BSD). Τα συστήματα αυτά λειτουργούν συνδυαστικά, αναγνωρίζοντας το περιβάλλον οδήγησης, προβλέποντας πιθανούς κινδύνους και προσφέροντας πολυεπίπεδη, ολοκληρωμένη προστασία σε κάθε σενάριο.



Πάμε τώρα στο θέμα της τιμής. Η Geely μετά την επιτυχία του Geely EX5 συνεχίζει το καινοτόμο πρόγραμμα FREEDOM 100, δίνοντας τη δυνατότητα στους 100 πρώτους κατόχους, να αποκτήσουν το Plug-in Hybrid Geely Starray EM-i με τον τρόπο που τους εξυπηρετεί καλύτερα. Με ευέλικτες εναλλακτικές προτάσεις απόκτησης, το FREEDOM αντανακλά τη φιλοσοφία της Geely: προσβασιμότητα, διαφάνεια και πραγματική αξία για τον πελάτη. Για να το αποκτήσετε το Geely Starray EM-i Pro χρειάζεστε από 34.990 ευρώ ή με 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα FREEDOM 100.



Οι διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές για τις εκδόσεις PRO και TECH είναι οι ακόλουθες:

FREEDOM Bonus: Απόκτηση του Geely Starray EM-i σήμερα, με άμεσο οικονομικό όφελος €2.000. FREEDOM Finance: Απόκτηση με ευνοϊκή χρηματοδότηση, επιλέγοντας: 0% επιτόκιο για 60 μήνες και μόλις €254/μήνα ή 3,9% επιτόκιο για 72 μήνες και δόση €397/μήνα ή 7,9% επιτόκιο από 0% προκαταβολή και έως 96 μήνες .(Η προνομιακή χρηματοδότητηση 0% και 3,9% καθώς και το Freedom Bonus, δεν ισχύουν για την έκδοση ULTRA).