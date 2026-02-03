Σύλληψη Έλληνα και Ρουμάνου για σαμποτάζ σε γερμανική κορβέτα!

«Χειρουργική» επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στη Θράκη για τον εντοπισμό του Έλληνα.

Πηγή: κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Σύλληψη Έλληνα και Ρουμάνου για σαμποτάζ σε πλοίο του γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού (βίντεο Star)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένας 37χρονος Ρουμάνος και ένας 54χρονος Έλληνας υπήκοος φέρονται να συνελήφθησαν για σαμποτάζ σε πλοία του  Πολεμικού Ναυτικού της Γερμανίας. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από πολύμηνη έρευνα των γερμανικών αρχών σε συνεργασία με την Eurojust.

Το σαμποτάζ στο γερμανικό «μεγαθήριο» Emden παραλίγο να οδηγήσει οριστικά στην απόσυρση ένα από τα πιο ακριβά και τεχνολογικά προηγμένα πλοία του γερμανικού στόλου. Λίγο πριν ξεκινήσει το ταξίδι του για το Κίελο, έλεγχος ρουτίνας αποκάλυψε τις παρεμβάσεις που είχαν γίνει στις μηχανές της κορβέτας.

Σύλληψη Έλληνα και Ρουμάνου για σαμποτάζ σε πολεμικό πλοίο της Γερμανίας

Σύλληψη Έλληνα και Ρουμάνου για σαμποτάζ σε πολεμικό πλοίο της Γερμανίας 

Ο 54χρονος Μ.Ν., με καταγωγή από την Κομοτηνή, φέρεται να επιχείρησε να προκαλέσει ανεπανόρθωτες ζημιές στις πανάκριβες μηχανές του πλοίου, πλήττοντας καίρια το κύρος του Γερμανικού Ναυτικού. Οι Γερμανοί είχαν εντοπίσει το σαμποτάζ εδώ και έναν χρόνο, με τις συλλήψεις να γίνονται τώρα, μετά τη συγκέντρωση κρίσιμων στοιχείων.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος της  γερμανικής τηλεόρασης Φλόριαν Φλάντε στο ρεπορτάζ του «άγνωστοι», προφανώς σκόπιμα, έριξαν τον Ιανουάριο πολλά κιλά σκόνης μετάλλου στη μηχανή της νέας κορβέτας Emden. Αν αυτό δεν είχε ανακαλυφθεί κατά τη διάρκεια ελέγχου, τα μεταλλικά αυτά μέρη θα είχαν διεισδύσει στη μηχανή του πλοίου και θα είχαν προκαλέσει τεράστια ζημιά».

Ο Έλληνας «εργάτης» και το σαμποτάζ: Έριξαν χαλίκια στις μηχανές και έβγαλαν τις τάπες καυσίμων

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Έλληνας συλληφθείς έριξε στο μηχανοστάσιο περισσότερα από 20 κιλά λειαντικού χαλικιού, έκοψε σωληνάκια παροχής φρέσκου νερού και πείραξε τα καπάκια των δεξαμενών καυσίμων. Παράλληλα, κατηγορείται ότι απενεργοποίησε διακόπτες ασφαλείας του πλοίου.

Όλα αυτά συνέβησαν σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταση Ρωσίας – Ευρώπης βρισκόταν στο αποκορύφωμά της.

Σαμποτάζ στη Γερμανία: 'Εριχναν χαλίκια στις μηχανές

Σαμποτάζ στη Γερμανία: 'Εριχναν χαλίκια στις μηχανές 

Ο δημοσιογράφος Φλόριαν Φλάντε ανέφερε επίσης στο ρεπορτάζ του ότι  «εδώ και μήνες, οι υπηρεσίες ασφαλείας και οι μυστικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι η Ρωσία αυξάνει τη δραστηριότητά της στο πεδίο του κατασκοπευτικού σαμποτάζ, με στόχο τις Ένοπλες Δυνάμεις. Σε πρόσωπα προτείνεται, έναντι χρημάτων, να λειτουργήσουν ως χαμηλόβαθμοι πράκτορες και να προχωρήσουν σε σαμποτάζ».

Η έρευνα βρισκόταν σε εξέλιξη για περισσότερο από έναν χρόνο, με τον συντονισμό της Eurojust,  η οποία επισήμανε: «Αν δεν είχαν εντοπιστεί, οι ενέργειες αυτές θα είχαν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στα πλοία και θα είχαν καθυστερήσει τον απόπλου τους, θέτοντας σε κίνδυνο επιχειρήσεις του Γερμανικού Ναυτικού».

Ποιους «βλέπουν» οι Γερμανοί πίσω από τους δύο συλληφθέντες

Το ενδιαφέρον των αρχών στρέφεται πλέον στο ποιος στρατολόγησε τον Έλληνα σαμποτέρ, για λογαριασμό ποιας δύναμης και με ποιο οικονομικό αντάλλαγμα. Το παρελθόν του έχει ήδη ελεγχθεί από την ΕΥΠ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν προκύψει καθοριστικά στοιχεία. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, η εμπλοκή και άλλων προσώπων, καθώς πρόκειται για επιχείρηση υψηλών απαιτήσεων.

«Πρόκειται για ενέργεια που θα μπορούσε να επηρεάσει την επιχειρησιακή ασφάλεια πολεμικών πλοίων» τόνισε στο Star o Νίκος Σπανός, ναύαρχος Λ.Σ. ε.α.

Η κορβέτα «Emden» καθέλκυστηκε στις αρχές Μαΐου του 2024 στα ναυπηγεία Blohm + Voss και πραγματοποίησε την πρώτη εκτεταμένη δοκιμαστική πλεύση της στα μέσα Ιανουαρίου του 2025. Ανήκει στις πέντε νέες κορβέτες κλάσης 130, που παραγγέλθηκαν το 2017, στο πλαίσιο εξοπλιστικού προγράμματος συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ.

«Χειρουργική» επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στη Θράκη για τη σύλληψη του Έλληνα

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. και της γερμανικής αστυνομίας στη Θράκη χαρακτηρίζεται «χειρουργική». Ο 54χρονος Μ.Ν. εντοπίστηκε στο σπίτι του, με τη σύλληψή του να αποτελεί αποτέλεσμα εκτεταμένης έρευνας της Eurojust.

Σύλληψη Έλληνα και Ρουμάνου για σαμποτάζ σε γερμανική κορβέτα!

Στα χέρια των αρχών οι σαμποτέρ σε Ελλάδα και Γερμανία  

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα ευρήματα στη Ροδόπη, όπου κατασχέθηκαν 19 τραπεζικά βιβλιάρια, έξι κινητά τηλέφωνα, σκληροί δίσκοι και USB sticks. Ερευνάται αν ο συλληφθείς ήταν αποδέκτης εμβασμάτων από ξένες μυστικές υπηρεσίες. Το ψηφιακό υλικό μεταφέρεται σε ειδικά εργαστήρια στη Γερμανία για ανάκτηση κρυπτογραφημένων συνομιλιών.

Η υπόθεση δεν αντιμετωπίζεται ως απλή ποινική πράξη. Ο κατηγορούμενος οδηγείται ήδη στη διαδικασία έκδοσης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε Ελλάδα, Γερμανία και Ρουμανία, προκειμένου να εντοπιστεί ο «εγκέφαλος» πίσω από την επίθεση στο Γερμανικό Ναυτικό.
 

