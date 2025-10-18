Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 18 Οκτωβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.10.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 18 Οκτωβρίου
18.10.25 , 00:26 GNTM: Η πρώτη αποχώρηση του φετινού διαγωνισμού είναι γεγονός!
18.10.25 , 00:20 GNTM: Ποιο μοντέλο είχε την καλύτερη φωτογραφία;
18.10.25 , 00:10 GNTM - Κριτές σε Νάρκισσο: «Κάπου η ματαιοδοξία σου σε περιορίζει»
17.10.25 , 23:45 GNTM: Η αποκάλυψη της Χριστίνας στους κριτές!
17.10.25 , 23:40 GNTM: Οι διαφωνίες μεταξύ Λάκη Γαβαλά και Άγγελου Μπράτη!
17.10.25 , 23:38 Ιζαμπέλλα Φούλοπ: Ο μπαμπάς της είναι διάσημος ζωγράφος
17.10.25 , 23:35 GNTM: Η απογοήτευση της Ραφαηλίας όταν είδε το αποτέλεσμα της φωτογράφισης!
17.10.25 , 23:20 Οι Hermès τσάντες που λατρεύουν οι Ελληνίδες celebrities
17.10.25 , 23:07 Ο πρίγκιπας Άντριου εγκαταλείπει τους βασιλικούς τίτλους
17.10.25 , 22:55 GNTM: Η είσοδος των μοντέλων στο ανανεωμένο πλατό
17.10.25 , 22:54 Ευγενία Σαμαρά: Οι φωτογραφίες με τον αδερφό της για τα γενέθλιά του!
17.10.25 , 22:34 Μ. Γαρυφαλλίδου: Οι 600.000 followers, τα κεριά & το ταξίδι με την Τούνη
17.10.25 , 22:31 Ιωάννινα: Δάσκαλος κατηγορείται για παρενόχληση 10χρονης μαθήτριας
17.10.25 , 22:01 Δανάη Μπάρκα: Τέλος τα ξανθά μαλλιά - Η νέα μεγάλη αλλαγή που έκανε
Kαινούργιου: Το μεσημεριανό της είναι πεντανόστιμο και με λίγες θερμίδες
Eξάρθρωση συμμορίας για τηλεφωνικές απάτες σε ηλικιωμένους
Επιστροφή Ενοικίου: Προθεσμία έως 20 Οκτωβρίου 2025
«Η Αλίκη Βουγιουκλάκη με αφόπλισε, ήξερε πώς να φερθεί»
Θυμάστε τη μικρή Elif; Δείτε πώς είναι σήμερα η πρωταγωνίστρια της σειράς
GNTM: Δύσκολο πρωινό ξύπνημα για τα μοντέλα - Τι συνέβη;
Τάσος Ποτσέπης: Ο «Αγάπη μόνο» κινδυνεύει να αποπεμφθεί από την ΕΛ.ΑΣ
«Είστε ξεχωριστός λαός»: To μήνυμα Τραμπ στους Έλληνες για την 25η Μαρτίου
Κατερίνα Καινούργιου: Η φουσκωμένη κοιλίτσα δεν κρύβεται πια
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ο λόγος που κάλεσε έντρομος ασθενοφόρο - Τι συνέβη;
Περισσότερα

VIDEOS

Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 18 Οκτωβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Λουκά του Ευαγγελιστού και Αγίου Μαρίνου του γέροντος.

Ο Άγιος Λουκάς, συγγραφέας του τρίτου συνοπτικού Ευαγγελίου και των Πράξεων των Αποστόλων, ήταν Έλληνας γιατρός και στενός συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου, καταγόμενος από την Αντιόχεια.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 18 Οκτωβρίου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 18 Οκτωβρίου, και σύμφωνα με την παράδοση, θεωρείται και ζωγράφος που φιλοτέχνησε την πρώτη εικόνα της Παναγίας. Είναι προστάτης των καλλιτεχνών, των γιατρών και άλλων επαγγελμάτων

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα *
    Μαρίνος *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:36 και θα δύσει στις 18:43. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 07 λεπτά.

Σελήνη 26.7 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Εμμηνόπαυσης

Η Παγκόσμια Ημέρα Εμμηνόπαυσης τιμάται κάθε χρόνο στις 18 Οκτωβρίου με πρωτοβουλία της Διεθνούς Εταιρείας Εμμηνόπαυσης (IMS) για να προωθήσει την γνώση σχετικά με την εμμηνόπαυση, τον αντίκτυπο από την απώλεια των οιστρογόνων στην υγεία της γυναίκας και τους τρόπους για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της.

Η εμμηνόπαυση ή κλιμακτήριος είναι η χρονική περίοδος κατά την οποία η γυναίκα παύει να έχει έμμηνη ρήση (περίοδο). Eμφανίζεται φυσιολογικά μεταξύ 49ου και 52 έτους της ηλικίας και είναι μια απολύτως φυσιολογική βιολογική διαδικασία, εκτός αν προκύψει ως αποτέλεσμα πρώιμης ανεπάρκειας των ωοθηκών, υστερεκτομής, ακτινοθεραπείας ή χημειοθεραπείας. Αν και συνεπάγεται το τέλος της αναπαραγωγικής ζωής της γυναίκας, η σεξουαλική ζωή μπορεί να παραμείνει υγιής για πολλά χρόνια μετά.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top