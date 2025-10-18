Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 18 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 18 Οκτωβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Λουκά του Ευαγγελιστού και Αγίου Μαρίνου του γέροντος.

Ο Άγιος Λουκάς, συγγραφέας του τρίτου συνοπτικού Ευαγγελίου και των Πράξεων των Αποστόλων, ήταν Έλληνας γιατρός και στενός συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου, καταγόμενος από την Αντιόχεια.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 18 Οκτωβρίου, και σύμφωνα με την παράδοση, θεωρείται και ζωγράφος που φιλοτέχνησε την πρώτη εικόνα της Παναγίας. Είναι προστάτης των καλλιτεχνών, των γιατρών και άλλων επαγγελμάτων

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα *

Μαρίνος *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:36 και θα δύσει στις 18:43. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 07 λεπτά.

Σελήνη 26.7 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Εμμηνόπαυσης

Η Παγκόσμια Ημέρα Εμμηνόπαυσης τιμάται κάθε χρόνο στις 18 Οκτωβρίου με πρωτοβουλία της Διεθνούς Εταιρείας Εμμηνόπαυσης (IMS) για να προωθήσει την γνώση σχετικά με την εμμηνόπαυση, τον αντίκτυπο από την απώλεια των οιστρογόνων στην υγεία της γυναίκας και τους τρόπους για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της.

Η εμμηνόπαυση ή κλιμακτήριος είναι η χρονική περίοδος κατά την οποία η γυναίκα παύει να έχει έμμηνη ρήση (περίοδο). Eμφανίζεται φυσιολογικά μεταξύ 49ου και 52 έτους της ηλικίας και είναι μια απολύτως φυσιολογική βιολογική διαδικασία, εκτός αν προκύψει ως αποτέλεσμα πρώιμης ανεπάρκειας των ωοθηκών, υστερεκτομής, ακτινοθεραπείας ή χημειοθεραπείας. Αν και συνεπάγεται το τέλος της αναπαραγωγικής ζωής της γυναίκας, η σεξουαλική ζωή μπορεί να παραμείνει υγιής για πολλά χρόνια μετά.