Της έταξαν καριέρα μοντέλου στην Ταϊλάνδη & τη σκότωσαν για τα όργανά της

Μια φρικτή υπόθεση εμπορίας ανθρωπίνων οργάνων συγκλονίζει τη διεθνή κοινότητα. Η 26χρονη Βέρα Κραβτσόβα από τη Λευκορωσία φέρεται να δολοφονήθηκε και να της αφαίρεσαν τα όργανα για πώληση στη μαύρη αγορά, αφού εξαπατήθηκε με την υπόσχεση μιας λαμπρής καριέρας στο μόντελινγκ.

Η νεαρή είχε υπογράψει για μια φαινομενικά ελπιδοφόρα δουλειά μοντέλου στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, με όνειρο να περπατήσει στις πιο εντυπωσιακές πασαρέλες της Ασίας. Όμως, το ταξίδι της εξελίχθηκε σε εφιάλτη.

Τη μετέφεραν στη Μιανμάρ για να γίνει «σκλάβα» πλουσίων ανδρών

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Mash, αντί να παρουσιαστεί σε συνέντευξη για τη θέση, η Βέρα απήχθη και μεταφέρθηκε στη Μιανμάρ, όπου μετατράπηκε σε «σκλάβα» πλούσιων ανδρών. Οι απαγωγείς της την ανάγκασαν να ζει υπό άθλιες συνθήκες και να «εξαπατά πλούσιους ανθρώπους», εκμεταλλευόμενη την εμφάνισή της.

Πηγές αναφέρουν ότι μεταφέρθηκε στη Μιανμάρ γύρω στις 12 Σεπτεμβρίου, όπου κατέληξε σε ένα από τα undercover κέντρα trafficking της χώρας που στρατολογούν γυναίκες από το εξωτερικό με ψεύτικες υποσχέσεις καριέρας, για να τις παγιδεύσουν και να τις εκμεταλλευτούν.

Τα θύματα αυτών των κυκλωμάτων συχνά υποχρεώνονται να παραδώσουν τα διαβατήριά τους και τα κινητά τους τηλέφωνα, ώστε να αποκοπούν πλήρως από τον έξω κόσμο και να μην μπορούν να ζητήσουν βοήθεια.

Η Βέρα φέρεται να αναγκάστηκε να «να αποσπά χρήματα από εύπορους πελάτες», υπό την απειλή βίας. Όταν όμως σταμάτησε να αποφέρει χρήματα και έχασε τους «πελάτες» της, εξαφανίστηκε μυστηριωδώς.

Ζήτησαν αστρονομικό ποσό για να επιστρέψουν τη σορό στην οικογένειά της

Λίγες εβδομάδες αργότερα, η οικογένειά της ενημερώθηκε ότι η 26χρονη είχε βρεθεί νεκρή. Οι απαγωγείς, σύμφωνα με μαρτυρίες, απαίτησαν μισό εκατομμύριο δολάρια για να επιστραφεί η σορός της στην οικογένεια. Όταν οι συγγενείς αρνήθηκαν να πληρώσουν, έλαβαν μήνυμα που έγραφε απλώς: «Την αποτεφρώσαμε».

Το ρωσικό μέσο SHOT μετέδωσε πως «η Βέρα σταμάτησε να δίνει σημεία ζωής στις αρχές Οκτωβρίου. Λίγο αργότερα, άγνωστα άτομα επικοινώνησαν με την οικογένειά της, ενημερώνοντάς τους ότι πωλήθηκε για τα όργανά της και το σώμα της κάηκε».

Η υπόθεση της Βέρα Κραβτσόβα αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το σκοτεινό πρόσωπο της εμπορίας ανθρώπων στη Νοτιοανατολική Ασία, όπου κυκλώματα εκμεταλλεύονται τη φιλοδοξία νέων γυναικών για μια καλύτερη ζωή, οδηγώντας τις σε φρικτή μοίρα.