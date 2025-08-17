Τραγικός θάνατος για 30χρονη εστεμμένη - Σκοτώθηκε σε τροχαίο με ζώο!

Όσα περιέγραψε ο σύζυγός της που επέζησε

Τραγικός θάνατος για 30χρονη εστεμμένη - Σκοτώθηκε σε τροχαίο με ζώο!
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 30 ετών η Ξένια Αλεξάντροβα, πρώην διαγωνιζόμενη στα καλλιστεία Miss Universe κι αναπληρωματική Μις Ρωσία το 2017.

Η Ξένια Αλεξάντροβα στα καλλιστεία Miss Universe το 2017

Η Ξένια Αλεξάντροβα στα καλλιστεία Miss Universe το 2017 /Φωτογραφία Instagram

Το τραγικό δυστύχημα συνέβη στις 5 Ιουλίου, όταν μια άλκη (είδος ελαφιού) πετάχτηκε ξαφνικά στο δρόμο στην περιοχή Τβερ Ομπλάστ της Ρωσίας κι έπεσε με σφοδρότητα πάνω στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η ίδια με τον σύζυγό της.

Τραγικός θάνατος για 30χρονη εστεμμένη - Σκοτώθηκε σε τροχαίο με ζώο!

Σύμφωνα με το περιοδικό People, η άλκη χτύπησε κατευθείαν το 30χρονο μοντέλο που βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού. Η Αλεξάντροβα υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις κι έπεσε σε κώμα για πάνω από έναν μήνα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών τελικά δεν τα κατάφερε και στις 15 Αυγούστου άφησε την τελευταία της πνοή

Ανάρτηση της Ξένια Αλεξάντροβα από τη Σαντορίνη

Ο σύζυγός της που οδηγούσε το αυτοκίνητο κι επέζησε του τροχαίου, μιλώντας σε ρωσικά ΜΜΕ περιέγραψε τις τραγικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν.

«Από τη στιγμή που πήδηξε η άλκη μέχρι την πρόσκρουση, πέρασε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα. Το ελάφι μπήκε μέσα στο αυτοκίνητο. Το χτύπημα έπληξε την Ξένια στο κεφάλι. Ήταν αναίσθητη, το κεφάλι της ήταν σπασμένο, όλα ήταν καλυμμένα με αίμα», είπε χαρακτηριστικά ο Ίλια.

Η Ξένια Αλεξάντροβα με τον σύζυγό της

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί πριν από τέσσερις μήνες σε μια παραμυθένια τελετή.

Ανάρτηση της Ξένια Αλεξάντροβα από τον γάμο της
Back to Top