Κηδεία Άλκη Γιαννακά: Ράκος η σύντροφός του - Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Με μεγάλη συγκίνηση και σεβασμό, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι από τον καλλιτεχνικό χώρο είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο ηθοποιό Αλκη Γιαννακά, τον γόη του ελληνικού κινηματογράφου που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 80 ετών.

Ο Αλκης Γιαννακάς έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στην ταινία «Το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη», και με την μακρόχρονη καριέρα του κέρδισε την αγάπη και τον θαυμασμό του κοινού. Η κηδεία του τελέστηκε στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο Ελληνικό, όπου πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να αποχαιρετήσει έναν σπουδαίο καλλιτέχνη και άνθρωπο.

Υποβασταζόμενη η σύντροφος του ηθοποιού

Συντετριμμένη ήταν η τελευταία σύντροφος του ηθοποιού, η οποία υποβασταζόμενη βρέθηκε στο πλευρό του για το στερνό αντίο. Σε πρόσφατη συνέντευξή της, μετά την ανακοίνωση του θανάτου του, είχε εκφράσει με πόνο τη μεγάλη απώλεια που ένιωσε, λέγοντας:

«Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Ήμασταν μαζί 25 χρόνια, πέρασα υπέροχα μαζί του. Τώρα πραγματικά θα μου λείψει πάρα πολύ. Μεγάλη απώλεια για μένα, γιατί ήταν ο σύντροφος της ζωής μου. Κάναμε σχέδια και όνειρα, γιατί δούλευα μέχρι τον Ιούνιο και τώρα βγήκε η σύνταξη και σχεδιάζαμε να ζήσουμε κάπως αλλιώς… αλλά δυστυχώς η ζωή τα έφερε αλλιώς.»

Ράκος η σύντροφος - Ήταν μαζί 25 χρόνια

Στην κηδεία του παρευρέθηκαν πολλοί συνάδελφοι από το χώρο της τέχνης, ανάμεσά τους ο Κώστας Πρέκας, η Άννα Φόνσου, ο Σπύρος Μπιμπίλας και η Νάντια Καραγιάννη, οι οποίοι με το δικό τους τρόπο τίμησαν τη μνήμη και την προσφορά του αγαπημένου ηθοποιού.

Ο Αλκης Γιαννακάς αφήνει πίσω του μια λαμπρή κληρονομιά στον ελληνικό κινηματογράφο και τις καρδιές όσων τον γνώρισαν και τον αγάπησαν.

Σπύρος Μπιμπίλας

Άννα Φόνσου

Νάντια Καραγιάννη

Κώστας Πρέκας