Άλκης Γιαννακάς: Ο ζεν πρεμιέ που αποφάσισε να ζήσει πίσω από τα φώτα

Ο Άλκης Γιαννακάς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών την Κυριακή 12 Οκτωβρίου.

Υπήρξε ζεν πρεμιέ και ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς της δεκαετίας του ’60 και του ’70 στον ελληνικό κινηματογράφο.

Η εμφάνιση και η φυσική του γοητεία τον έκαναν σύμβολο ανδρισμού και ένα από τα πρώτα sex symbols στην Ελλάδα, ενώ οι ρόλοι που υποδυόταν συνήθως ήταν αυτοί του «σκληρού» ή του «κακού παιδιού».

Παρά τη δημοσιότητα, η προσωπική του ζωή παρέμενε ήρεμη και αποτραβηγμένη από τα φώτα της δημοσιότητας, όπως επιβεβαιώνουν φίλοι και συνεργάτες του. Δεν έδινε συνεντεύξεις, δεν έκανε κοσμικές εμφανίσεις.

Ο Άλκης Γιαννακάς γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28 Μαρτίου 1945. Από νεαρή ηλικία ήταν ατίθασος και ανεξάρτητος, με συμπεριφορά που συχνά δημιουργούσε προβλήματα στο σχολείο.

Τον κινηματογράφο τον ανακάλυψε τυχαία, στα 17 του χρόνια, όταν ο σκηνοθέτης Μανώλης Σκουλούδης τον προσέγγισε για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Ένας Ντελικανής» το 1962.

Παρά τη νεανική του ηλικία, ο Άλκης Γιαννακάς κατάφερε να ξεχωρίσει με την φυσική του παρουσία, ενώ συχνά αντιμετώπιζε τον χώρο των γυρισμάτων με ανεξαρτησία, καβαλώντας τη μηχανή του και ξεφεύγοντας για βόλτες, προκαλώντας ακόμη και την παρέμβαση της τροχαίας.

Η καριέρα του δεν ήταν ιδιαίτερα εκτεταμένη, αλλά οι εμφανίσεις του άφησαν ισχυρό αποτύπωμα, κυρίως μέσα από ταινίες όπως Ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη (1965), όπου υποδύθηκε έναν χαρτοπαίκτη και αποτυχημένο πυγμάχο που συνδέεται με τον υπόκοσμο.

Η ταινία προκάλεσε συζητήσεις για τις τολμηρές της σκηνές και καθιέρωσε τον Άλκη Γιαννακά ως τον γοητευτικό «κακό» του ελληνικού σινεμά.

Παράλληλα, συμμετείχε σε άλλες κινηματογραφικές παραγωγές και βιντεοκασέτες της δεκαετίας του ’80, πριν αποφασίσει να αποσυρθεί από την υποκριτική το 1987.

Στην προσωπική του ζωή, ο Άλκης Γιαννακάς ήταν γνωστός για την ευγένεια και τη συνεσταλμένη του φύση. Έζησε για μεγάλο διάστημα με τη συμπρωταγωνίστριά του Γκιζέλα Ντάλι, με την οποία μοιράστηκε έντονα συναισθήματα και συμμετείχε στην ταινία «Ο Παρθένος». Η σχέση τους έχει μείνει στην ιστορία ως μία από τις πιο πολυσυζητημένες των εποχών, αποδεικνύοντας την γοητεία που ασκούσε σε γυναίκες και συναδέλφους.

Τα τελευταία 25 χρόνια είχε σχέση με την Κατερίνα, η οποία μίλησε για τον σύντροφο της ζωής της στο Πρωινό του ΑΝΤ1 λίγες μέρες μετά τον θάνατό του:

«Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, ήμασταν μαζί 25 χρόνια. Πέρασα υπέροχα μαζί του, θα μου λείψει πάρα πολύ. Η προσωπικότητά του ήταν έντονη. Είναι μεγάλη απώλεια για εμένα, γιατί ήταν ο σύντροφος της ζωής μου. Κάναμε σχέδια και όνειρα από εδώ και πέρα, γιατί δούλευα μέχρι τον Ιούνιο και τώρα βγήκε η σύνταξη και σχεδιάζαμε να ζήσουμε κάπως αλλιώς, αλλά δυστυχώς η ζωή τα φέρνει αλλιώς.

Δεν είχε καταλάβει την αξία του, ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος και μέχρι τώρα, με αστείρευτο χιούμορ, μεγάλη ενέργεια και δίψα για ζωή».

Τα τελευταία χρόνια ζούσε σε ένα σπίτι στην πλατεία Αμερικής, διατηρώντας χαμηλό προφίλ και αποφεύγοντας τις δημόσιες εμφανίσεις.

Συχνά επισκεπτόταν το Σπίτι του Ηθοποιού για να συναντά παλιούς φίλους και συνεργάτες, αλλά η υποκριτική είχε κλείσει οριστικά για εκείνον.