Τάσος Ποτσέπης: Ο «Αγάπη μόνο» κινδυνεύει να αποπεμφθεί από την ΕΛ.ΑΣ

Έχει βαθμολογία κάτω από τη βάση

17.10.25 , 18:16 Τάσος Ποτσέπης: Ο «Αγάπη μόνο» κινδυνεύει να αποπεμφθεί από την ΕΛ.ΑΣ
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου Instagram και NDP
Ο Τάσος Ποτσέπης θα κινηθεί νομικά για τη χαμηλή βαθμολογία του στο σώμα / Βίντεο Σκάι
Ο Τάσος Ποτσέπης, γνωστός στο ευρύ κοινό ως «Αγάπη Μόνο», φαίνεται πως βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την αποχώρησή του από την Ελληνική Αστυνομία, αφού καλείται να αντιμετωπίσει μια δυσάρεστη αξιολόγηση που, όπως όλα δείχνουν, οδηγεί στη μη ανανέωση της θητείας του.

Ο Ποτσέπης εντάχθηκε στο Σώμα το 2020 ως συνοριοφύλακας, όμως η τελευταία ετήσια αξιολόγηση δεν ήταν θετική. Με βαθμολογία κάτω από τη βάση, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι δε θα ανανεωθεί η σύμβασή του.

Η επίσημη λήξη της υπηρεσίας του έχει οριστεί για τις 20 Οκτωβρίου, εκτός αν υπάρξει ανατροπή μέσω νομικών διαδικασιών. Ο ίδιος, πάντως, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, δηλώνει ότι αδικείται και αρνείται πως δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του.

 

 

Τάσος Ποτσέπης: «Ανίκανος με όπλο;»: Tι λέει ο δικηγόρος του

Ο δικηγόρος του, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, έχει ήδη ανακοινώσει πως θα κινηθεί νομικά κατά της απόφασης, υποστηρίζοντας ότι η αξιολόγηση είναι άδικη και δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα του πελάτη του.

«Πώς γίνεται να θεωρείται ανίκανος, όταν του έχει ανατεθεί να φυλάει την κεντρική πύλη του Κέντρου Μεταναστών στη Χίο, φέροντας υπηρεσιακό όπλο με 30 φυσίγγια, χειροπέδες και εξουσία σύλληψης;», διερωτάται ο δικηγόρος σε βίντεο που ανήρτησε. 

 

 

Ο Θεοδωρόπουλος χαρακτηρίζει τη μη ανανέωση της θητείας ως «αναιτιολόγητη» και «αντιδημοκρατική» απόφαση, υπογραμμίζοντας ότι ο Ποτσέπης δεν έχει καμία πειθαρχική ή ποινική εκκρεμότητα.

Ο Τάσος Ποτσέπης έγινε γνωστός μέσα από την τηλεοπτική του παρουσία στο «Ραντεβού στα Τυφλά», όπου με τον ιδιαίτερο τρόπο έκφρασης και την υπερβολική του αυτοπεποίθηση κατάφερε να γίνει viral.

 

ΤΑΣΟΣ ΠΟΤΣΕΠΗΣ
ΑΓΑΠΗ ΜΟΝΟ
ΕΛΑΣ
