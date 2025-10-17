Αιχμές Μητσοτάκη για όσους αμφισβητούν τη Δικαιοσύνη «σε τοξικό περιβάλλον»

Αιχμές για όσους αμφισβητούν τη Δικαιοσύνη, ειδικά μέσα σε ένα τοξικό περιβάλλον, άφησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγκαίνια του νέου κτιρίου της νεοσυσταθείσας περιφερειακής έδρας Περιστερίου, του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Βουλή: Σφοδρή αντιπαράθεση για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
«H αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί πολύ εύκολα σε αυτό το τοξικό περιβάλλον να γίνει μία αυτοεκπληρούμενη προφητεία στο μυαλό των πολιτών».
Μητσοτάκης: Ταχύτερη απονομή Δικαιοσύνης με τον νέο δικαστικό χάρτη
Νέα περιφερειακή έδρα πρωτοδικείου στο Περιστέρι: Θα εκδικάζονται δεκαπλάσιες υποθέσεις από ότι στο παρελθόν
Το νέο κτίριο αντικατέστησε το παλιό Ειρηνοδικείο.
«Βόμβες» Κώστα Καραμανλή: Προειδοποιεί για θεσμική και εθνική κρίση
Η περιφερειακή έδρα Περιστερίου του Πρωτοδικείου Αθηνών θα εξυπηρετεί σχεδόν 500.000 πολίτες και περίπου 1.000 δικηγόρους και θα έχει δύο ακροατήρια.
«Είναι κανονική έδρα Πρωτοδικείου στην οποία θα δικάζονται δωδεκαπλάσιες υποθέσεις από ό,τι στο Ειρηνοδικείο» τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
Αλλάζουν όλα στις διαθήκες με τη νέα πλατφόρμα από 1η Νοεμβρίου
Άλλες τρεις περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Αθηνών θα γίνουν στο Μαρούσι, το Κορωπί και την Ελευσίνα.