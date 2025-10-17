Αιχμές Μητσοτάκη για όσους αμφισβητούν τη Δικαιοσύνη «σε τοξικό περιβάλλον»

Δωδεκαπλασιασμός δικάσιμων με το παράρτημα Πρωτοδικείου στο Περιστέρι

17.10.25 , 17:05 Αιχμές Μητσοτάκη για όσους αμφισβητούν τη Δικαιοσύνη «σε τοξικό περιβάλλον»
Αιχμές για όσους αμφισβητούν τη Δικαιοσύνη, ειδικά μέσα σε ένα τοξικό περιβάλλον, άφησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγκαίνια του νέου κτιρίου της νεοσυσταθείσας περιφερειακής έδρας Περιστερίου, του Πρωτοδικείου Αθηνών. 

«H αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί πολύ εύκολα σε αυτό το τοξικό περιβάλλον να γίνει μία αυτοεκπληρούμενη προφητεία στο μυαλό των πολιτών».   

Το νέο κτίριο αντικατέστησε το παλιό Ειρηνοδικείο.

Η περιφερειακή έδρα Περιστερίου του Πρωτοδικείου Αθηνών θα εξυπηρετεί σχεδόν 500.000 πολίτες και περίπου 1.000 δικηγόρους και θα έχει δύο ακροατήρια.   

Το νέο παράρτημα του Πρωτοδικείου Αθηνών στο Περιστέρι

Το νέο παράρτημα του Πρωτοδικείου Αθηνών στο Περιστέρι 

«Είναι κανονική έδρα Πρωτοδικείου στην οποία θα δικάζονται δωδεκαπλάσιες υποθέσεις από ό,τι στο Ειρηνοδικείο» τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.   

Άλλες τρεις περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Αθηνών θα γίνουν στο Μαρούσι, το Κορωπί και την Ελευσίνα.  
 

