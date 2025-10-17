Eξάρθρωση συμμορίας για τηλεφωνικές απάτες σε ηλικιωμένους

Παρίσταναν υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρισμού - Άρπαζαν χρήματα και κοσμήματα

To σποτ της Ελληνικής Αστυνομίας για την ενημέρωση tvn ηλικιωμένων για τις τηλεφωνικές απάτες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας παρίσταναν τα μέλη ομάδας απατεώνων, οι οποίοι εξαπατούσαν τηλεφωνικώς ηλικιωμένα άτομα, παραπλανώντας τα και αρπάζοντάς τους χρήματα και κοσμήματα.

Δήθεν... γιατροί άρπαξαν 30 χιλιάδες ευρώ από γυναίκα στη Λαμία

Η δράση της εγκληματικής ομάδας αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα που έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου-Χολαργού, οι οποίοι, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φιλοθέης-Ψυχικού, συνέλαβαν έναν 21χρονο στο Περιστέρι, ως μέλος της ομάδας, ενώ έχει ταυτοποιηθεί ένας ακόμα, ο οποίος αναζητείται.

Συναγερμός για μηνύματα - «παγίδες» για δήθεν επιστροφές φόρου 

Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας τηλεφωνούσαν σε ηλικιωμένα, κυρίως, άτομα, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και με το πρόσχημα υποτιθέμενης διαρροής ρεύματος στην οικία τους, τους ζητούσαν να τοποθετήσουν κοσμήματα, μέσα σε λεκάνη, στον εξωτερικό χώρο των οικιών.

Τροιζήνα: Στη φάκα συμμορία για τηλεφωνικές απάτες σε ηλικιωμένους

Στη συνέχεια μετέβαιναν στις οικίες των θυμάτων τους και άρπαζαν τα κοσμήματα και τα χρηματικά ποσά.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί δύο περιπτώσεις απάτης, σε Χολαργό και Παλαιό Ψυχικό, με συνολική λεία περίπου 90.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
 

